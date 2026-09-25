'Cartagena, Ciudad Universitaria' se estrena con un concierto de bienvenida para más de 5.000 alumnos

Concierto de Bienvenida Universitaria de 'Cartagena, Ciudad Universitaria' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Cartagena celebró este viernes la primera Bienvenida Universitaria conjunta de su historia, un evento de convivencia y acogida académica que fue el estreno de 'Cartagena, Ciudad Universitaria' y que reunió a más de 5.000 estudiantes de las 5 universidades con sede en el municipio.

El cartel del concierto estuvo formado por la artista urbana cartagenera L0rna y el DJ Alvama Ice, junto a las actuaciones de Julia Cry, Yanye Hernández y Alex Tolino.

La iniciativa suma el esfuerzo coordinado del Ayuntamiento de Cartagena, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Centro Universitario ISEN y la Universidad Católica San Antonio (UCAM), han informado desde el Consistorio.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, destacó la importancia de este encuentro para los alumnos "que comienzan una nueva etapa académica, y que van a disfrutar de una jornada de Bienvenida Universitaria con un concierto en el que hemos depositado toda la ilusión".

La regidora subrayó el objetivo fundamental de esta iniciativa para que los estudiantes tengan una gran acogida "aquí en Cartagena, donde van a cursar sus estudios, pero también donde van a participar del día a día de la ciudad".

Asimismo, puso en valor el hecho de contar con un espacio para que los miles de asistentes "puedan socializar, conocerse mejor", deseando un año académico "cargado de éxito, de ilusión, de esperanza" y confirmando que se trata de "una experiencia que repetiremos sin duda año tras año".

La cita contó con una destacada representación institucional encabezada por la alcaldesa y el rector de la UPCT, acompañados por los representantes de la UMU, UNED, ISEN y UCAM Cartagena.