Cartagena consolida su crecimiento demográfico y se mantiene por encima de los 222.500 habitantes

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Cartagena ha alcanzado a 1 de enero de 2026 una población total de 222.559 habitantes, lo que supone un incremento de 354 personas respecto a 2025. Este crecimiento interanual, aunque moderado (0,16 por ciento), consolida una tendencia positiva y sitúa al municipio en una posición de estabilidad demográfica.

En perspectiva de largo plazo, la población ha aumentado en 6.532 habitantes desde 2016, lo que representa un crecimiento del 3 por ciento en la última década. Los datos han sido publicados en la web municipal, donde se pueden consultar por sexo, nacionalidad y población, en diferentes tablas comparativas de su evolución a los largo del tiempo.

La evolución reciente muestra un crecimiento sostenido en el tiempo y una estabilización en el último año que se enmarca en un contexto general de menor expansión demográfica. En cuanto a la estructura por sexos, Cartagena presenta una distribución equilibrada.

En 2026, el municipio cuenta con 111.980 mujeres y 110.579 hombres, lo que supone una ligera mayoría femenina. Esta tendencia se ha ido consolidando en los últimos años, ya que en 2025 la diferencia era menor, y contrasta con la situación de 2016, cuando predominaban los hombres.

El crecimiento poblacional se apoya en la evolución positiva del conjunto de residentes. En este sentido, la población extranjera ha pasado de 28.096 personas en 2025 a 28.818 en 2026, con un incremento de 722 personas en el último año. En la última década, el aumento supera las 3.300 personas, lo que equivale a un crecimiento cercano al 13 por ciento.

Desde el punto de vista territorial, el crecimiento mantiene una pauta equilibrada, con especial dinamismo en determinadas diputaciones y núcleos de población. En el último año se observan incrementos en zonas como Rincón de San Ginés, El Algar o Pozo Estrecho, consolidando tendencias de crecimiento que en la última década han sido especialmente intensas en áreas como Rincón de San Ginés, con más de 3.100 habitantes adicionales desde 2016, así como en El Algar y El Plan, con aumentos próximos a los 1.000 habitantes.

En cuanto a la distribución de la población, los principales núcleos como Cartagena, San Antonio Abad o El Plan continúan concentrando los mayores volúmenes de residentes. Al mismo tiempo, entidades como Campo Nubla, Los Puertos o Lentiscar presentan una proporción de población extranjera, superior al 30 por ciento en algunos casos.

Por nacionalidades extranjeras, la población de Cartagena presenta una estructura diversa. La comunidad marroquí continúa siendo la más numerosa, con más de 12.400 residentes, seguida por la británica (más de 2.300), la colombiana (más de 2.100) y la ucraniana (más de 1.000). En el último año se observan incrementos destacados en población colombiana, venezolana y peruana. Frente a ello, algunas nacionalidades como la ecuatoriana muestran una evolución descendente en términos relativos.

Esta distribución por nacionalidades en Cartagena mantiene una estructura muy similar a la del conjunto de la Región de Murcia, tanto en el peso de los principales colectivos como en la diversidad de orígenes.

También hay que observar que mientras que en el conjunto de la población predomina ligeramente el sexo femenino, entre los residentes extranjeros existe una mayor presencia masculina (15.097 hombres frente a 13.721 mujeres), especialmente en determinadas nacionalidades. Esta diferencia se mantiene estable también en comparación con 2025 y responde a características propias de los flujos demográficos.