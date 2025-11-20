Cartagena da luz verde al proyecto de reforma parcial de la estación de autobuses

La alcaldesa, Noelia Arroyo, revisa con los técnicos el proyecto de reforma parcial de la estación de autobuses de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado este jueves el proyecto de obras de reforma parcial de la estación de autobuses, con el objetivo de modernizar las instalaciones, mejorar la accesibilidad de los usuarios y reorganizar los espacios para un uso más eficiente del edificio.

El proyecto, valorado en 371.609,50 euros y con un presupuesto base de licitación de 449.647,50 euros, tiene un plazo de ejecución de cinco meses desde el inicio de las obras, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La actuación ha sido redactada por el arquitecto técnico municipal Carlos Maestre de San Juan Escolar y por el ingeniero industrial Raúl Higuera, y cuenta con informe de supervisión favorable emitido por el arquitecto municipal Ángel Alcaraz con fecha 20 de noviembre.

La necesidad de la intervención deriva del diseño actual de la estación, que obliga a los pasajeros a acceder desde la vía pública a la planta primera para después descender hasta los andenes. El Ayuntamiento considera que esta configuración dificulta el tránsito y resulta ineficiente, especialmente para personas con movilidad reducida.

Según ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo, el proyecto plantea la creación de un nuevo acceso peatonal a nivel de calle, situado en parte del espacio que actualmente ocupa la entrada al aparcamiento.

Este nuevo vestíbulo principal albergará una zona de cafetería con terraza, el área de venta de billetes, información y control de accesos. Desde allí, una rampa accesible de dos tramos y un paso de peatones elevado conectarán directamente con los andenes.

La actuación incluye también un nuevo acceso de doble carril al aparcamiento cerrado, así como la remodelación del entorno urbano inmediato a la estación. Las obras contemplan la renovación del pavimento, la continuidad del itinerario accesible y la creación de un espacio de espera frente al nuevo acceso peatonal.

Además, se procederá a la clausura mediante rejería metálica de las conexiones entre la planta baja y la superior, que quedará reservada para futuros usos aún por determinar.

RENOVACIÓN DE ASEOS Y MEJORAS INTERIORES

La reforma abarca igualmente la renovación completa de los aseos situados en los andenes, que serán adaptados a las normativas vigentes de accesibilidad.

A estas actuaciones se suman trabajos complementarios, como la actualización de la instalación eléctrica, la adecuación de las redes de suministro y evacuación de aguas para la zona de cafetería, la reparación de patologías en el edificio y la habilitación de un aparcamiento temporal para pasajeros y acompañantes mientras duren las obras.

"Se trata de una actuación muy necesaria ya que la estación de autobuses cumple ahora 30 años y, además, se va a cometer en paralelo con la renovación de la flota de autobuses, líneas y frecuencias, que ya hemos iniciado", ha afirmado Arroyo.