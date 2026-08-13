Cartagena disfrutó del eclipse solar en una jornada marcada por la normalidad

Observación del eclipse solar en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Cartagena vivió el eclipse solar de este pasado miércoles en una jornada "marcada por la normalidad y que transcurrió sin incidencias", según han informado desde el Consistorio.

Para este día se preparó un amplio dispositivo especial de emergencias, movilidad y seguridad ciudadana organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, integrado por 180 efectivos de Policía Local, Protección Civil, Bomberos y Servicios Municipales.

Diversos puntos del casco, barrios, diputaciones y, sobre todo, las playas, se convirtieron en punto de encuentro de amigos y familias para disfrutar del primero de los tres grandes eclipses que se podrán ver desde España hasta 2028.

El soporte aéreo con drones de la Policía Local permitió hacer un seguimiento del eclipse y recorrer las zonas de playa con megafonía incluyendo recomendaciones y medidas de precaución para disfrutar del fenómeno de forma segura, medida muy aplaudida por la población.

Con respecto al tráfico, solo cabe destacar las retenciones en la carretera de acceso a la Azohía, debido al corte total del paso de vehículos que llevó a cabo Guardia Civil hasta que el eclipse se dio por finalizado.