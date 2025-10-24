Cartagena estrena una jardinera de intercambio de libros coincidiendo con el Día Internacional de las Bibliotecas

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha instalado una jardinera para el intercambio de libros en el Parque de la Rambla coincidiendo con el Día Internacional de las Bibliotecas y con la celebración del Jardín Secreto Family Fest este sábado que estará disponible a partir de este fin de semana y ofrecerá libros gratuitos procedentes del banco de donaciones de la red municipal de bibliotecas, que cualquier persona podrá llevarse o intercambiar libremente.

"La iniciativa forma parte de un proyecto piloto que busca fomentar la lectura en espacios públicos y poner en valor las zonas verdes como lugares de encuentro y disfrute ciudadano", ha explicado el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, quien ha puesto en valor el trabajo coordinado de las concejalías para llevar a cabo esta iniciativa "en línea con el proyecto del Gobierno de Noelia Arroyo de llevar la cultura lo más cerca posible de todos los ciudadanos y hacerla accesible a todos", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Esta intervención, han añadido, contribuye a embellecer el entorno del parque y a reforzar el carácter educativo y cultural de los espacios públicos. El consistorio tiene previsto extender este modelo a otros puntos del municipio, con el objetivo de crear una red de pequeños puntos de lectura al aire libre que fomenten el intercambio cultural.

Actualmente, la Red de Bibliotecas Municipales cuenta con fondos literarios para todos los públicos disponibles para los usuarios de manera presencial, o en su catálogo electrónico, en cualquiera de las bibliotecas repartidas por todo el término municipal. Estos espacios han conseguido ampliar su horario, en algunos puntos como las bibliotecas Rafael Rubio de Los Dolores o Manuel Puig Campillo de Barrio de Peral, que abren ininterrumpidamente al público de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00 horas.

Además, las bibliotecas Josefina Soria y Doña Centenito del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy también abren también los sábados por la mañana, de 10.00 a 13.30 horas. Coincidiendo con este horario, se han programado actividades como bebecuentos o talleres diversos, en los conocidos como Sábados de biblioteca.

ACTIVIDADES EN LA RED DE BIBLIOTECAS

Las 10 bibliotecas de la Red, repartidas por los barrios y diputaciones del municipio, cuentan con actividades para todos los públicos. Una de las más llamativas se va celebrar este viernes, titulada 'Noche en la biblioteca', en la que pequeños y mayores han podido disfrutar de un sinfín de actividades durante toda la velada. El programa completo de propuestas y las inscripciones están disponibles en la web www.bibliotecas.cartagena.es.

Jáudenes ha puesto en valor el trabajo realizado por los técnicos municipales y ha aprovechado para recordar que Cartagena está apostando por el fomento de la lectura, sobre todo entre la población infanto-juvenil, a través de actividades en la red municipal de bibliotecas y los Premios Mandarache y Hache, de Juventud del Ayuntamiento, que ya han comenzado en su edición 21. También se ha referido a Feria del Libro, celebrada este octubre.