Cartagena estudia habilitar un servicio telefónico 24 horas para atender conductas suicidas

El programa de prevención del suicidio de Cartagena suma 568 actuaciones hasta julio - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

El programa de prevención del suicidio de Cartagena suma 568 actuaciones hasta julio

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena incrementa su apuesta por la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental mediante una red de atención sociocomunitaria basada en la cercanía, la coordinación y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, según ha informado el Consistorio.

Con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha mantenido este jueves, junto a los portavoces de los grupos municipales, un encuentro con representantes, profesionales y usuarios de ÁPICES en el Palacio Consistorial, tras la aprobación por el Pleno de una Declaración Institucional en apoyo de la campaña 'Romper el Silencio'.

La declaración recoge el compromiso del Ayuntamiento con la prevención del suicidio, la promoción de la salud mental y la lucha contra el estigma asociado a estas situaciones, además de reconocer la labor de asociaciones, profesionales, familias y personas con experiencia propia.

"Romper el silencio también significa construir una red que permita que nadie tenga que afrontar solo una situación de vulnerabilidad", ha señalado Arroyo, quien ha añadido que están construyendo "una red para prevenir, detectar, acompañar y cuidar" junto a unas 400 entidades sociales del municipio.

Dentro de esta estrategia se encuentra el programa de Mediación Comunitaria en Conductas Suicidas que desarrolla ÁPICES con financiación municipal. El proyecto dispone de 20 plazas y ofrece atención especializada complementaria a la asistencia sanitaria, mediante planes individualizados y acompañamiento profesional continuado.

Desde su puesta en marcha y hasta el mes de julio, el programa ha realizado 568 actuaciones profesionales, de las que 337 correspondieron a llamadas de seguimiento. Estas intervenciones permiten mantener el contacto con las personas atendidas, detectar posibles situaciones de crisis, ofrecer apoyo emocional y facilitar la continuidad del acompañamiento.

Asimismo, el Ayuntamiento y ÁPICES estudian para una próxima fase del proyecto la posibilidad de habilitar un servicio de atención telefónica las 24 horas, dirigido tanto a las personas participantes en el programa como a sus familiares.