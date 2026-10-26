El Cartagena Jazz Festival levanta el telón de su 45 edición con Ibrahim Maalouf, Andrea Motis y Micah P. Hinson

Micah P. Hinson - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Cartagena Jazz Festival comienza esta semana su 45 edición, con una programación, que se desarrollará del 28 de octubre al 15 de noviembre y que arranca con propuestas las actuaciones de Aurora Plazza, Micah P. Hinson, Ibrahim Maalouf, Niño Josele, Andrea Motis, Pantera Blue y Mood Swing. Siete propuestas que llevarán el jazz, el folk, el flamenco, el soul y los sonidos contemporáneos a distintos escenarios de la ciudad, dando comienzo a tres semanas de música en directo, han informado desde el Consistorio.

La programación comenzará el miércoles 28 de octubre, a las 21.30 horas, con la actuación de Aurora Plazza en Mister Witt Café, uno de los espacios que vuelve a sumarse al festival con una programación que apuesta por la cercanía entre artistas y público.

El jueves 29 de octubre, el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy recibirá a las 20.30 horas al estadounidense Micah P. Hinson, una de las voces más personales del folk alternativo. Su música, marcada por una voz profunda y una extraordinaria capacidad para transmitir emociones, transita entre el folk, el country y el rock independiente. Su concierto representa una de las señas de identidad del festival: la incorporación de propuestas que, sin pertenecer estrictamente al jazz, comparten su espíritu creativo y su libertad artística.

La inauguración oficial llegará el viernes 30 de octubre, a las 20.30 horas, en el Auditorio El Batel, con Ibrahim Maalouf, uno de los trompetistas más reconocidos de la escena internacional. El músico franco-libanés ha revolucionado el sonido de la trompeta con una propuesta que combina el jazz con la música árabe, el pop, el rock y la electrónica.

El sábado 31 de octubre, el escenario de El Batel acogerá a Andrea Motis, a las 20.00 horas, una de las artistas españolas de jazz con mayor proyección internacional. Cantante, trompetista y compositora, Motis ha desarrollado una carrera en la que combina la tradición jazzística con influencias de la bossa nova, el soul y otras músicas populares. En Cartagena presentará 'To Amy', su particular homenaje al universo musical de Amy Winehouse, acompañada por Barcelona Gospel Messengers.

El primer fin de semana continuará el domingo 1 de noviembre con dos propuestas muy diferentes. Por la mañana, a las 12.30 horas, la terraza de El Batel acogerá a Pantera Blue, dentro de la programación que busca acercar el festival a nuevos espacios y públicos. Por la tarde, el auditorio recibirá a las 19.00 horas al guitarrista flamenco Niño Josele, que celebra los veinte años de 'Paz', su personal acercamiento a la música del pianista Bill Evans y uno de los trabajos que mejor ejemplifican el diálogo entre el flamenco y el jazz.

A esta programación se suma Mood Swing, dentro de las actuaciones que llevan la música a las calles y plazas de Cartagena, reforzando la presencia del festival más allá de los escenarios habituales. Será el sábado, 31 de octubre, a las 12.30 horas, en la plaza del Icue.

TRES SEMANAS CON GRANDES NOMBRES DEL JAZZ INTERNACIONAL

Tras este primer fin de semana, el Cartagena Jazz Festival continuará hasta el 15 de noviembre con una programación que reúne a grandes figuras internacionales y artistas que representan algunas de las tendencias más interesantes de la música actual.

Entre los nombres destacados se encuentran Kenny Barron, una de las grandes leyendas vivas del piano jazz; Kurt Elling & The Yellowjackets, que unirán una de las voces más prestigiosas del género con una formación histórica del jazz fusión; y Samara Joy, una de las grandes revelaciones del jazz vocal de los últimos años.

La programación también incluye a Nubiyan Twist, Rocío Márquez, Rita Payés y Lucía Fumero, Izo FitzRoy, Nacho Vegas, Tito Ramírez y La Perra Blanco, además de las actuaciones en Mister Witt Café y las jam sessions.

El 45 Cartagena Jazz Festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, se celebrará hasta el 15 de noviembre. Cuenta con el patrocinio del Gobierno de la Región de Murcia a través de la marca Festivales Región de Murcia y del Instituto de las Industrias Culturales, del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, Kia Talleres M. Gallego y el periódico La Opinión de Murcia.

Toda la información y venta de entradas en jazz.cartagena.es