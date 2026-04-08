Cartagena presentará su candidatura para organizar el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades de 2027

La alcaldesa se reúne con los hermanos mayores de las cofradías tras la Semana Santa 2026 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

Cartagena aspira a convertirse en la sede del Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades en 2027, un hito que la ciudad portuaria defenderá oficialmente este mismo año en Zaragoza (Aragón).

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Noelia Arroyo, tras participar en un desayuno de trabajo con los cuatro hermanos mayores de las cofradías cartageneras para hacer balance de la Semana Santa 2026, que ha calificado de "histórica".

El presidente de la Junta de Cofradías, Javier Pavía, ha señalado que el evento reuniría a cerca de 2.000 jóvenes de toda España durante tres jornadas y ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento para liderar este proyecto que busca potenciar el relevo generacional en las hermandades.

BALANCE TURÍSTICO Y LABORAL

Los datos de la última campaña muestran una ocupación hotelera que rozó el 100% en los días principales.

Según las cifras facilitadas por el Ayuntamiento, los centros de Cartagena Puerto de Culturas registraron 47.251 visitantes en marzo, lo que supone un incremento del 20,2% respecto al año anterior. El Teatro Romano fue el espacio más concurrido, con más de 10.000 usuarios.

En el ámbito laboral, la alcaldesa ha vinculado la actividad de la Semana Santa con la creación de casi 1.000 empleos en el último año y una reducción del paro en el municipio del 1,84%. El impacto económico estimado en el sector servicios y la hostelería se sitúa en torno a los 20 millones de euros.

INVERSIONES Y NOVEDADES PARA 2027

Arroyo ha anunciado un "compromiso firme de inversión" de cara a 2027 para mejorar la pavimentación y accesibilidad en calles estratégicas del recorrido procesional, como San Fernando y Mayor, con el fin de facilitar el paso de los tronos.

Por otro lado, la Junta de Cofradías ha informado de que el próximo cartel oficial, correspondiente a la Cofradía del Resucitado, cambiará su formato y se realizará por encargo a un autor de renombre para darle un nuevo enfoque artístico.

Arroyo ha felicitado a los 15.000 procesionistas de las cuatro cofradías por el desarrollo de una edición que ha contado con la presencia de la Reina Emérita Doña Sofía y las infantas Cristina y Elena en el Jueves Santo.