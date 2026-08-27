Cartagena Puerto de Culturas programa rutas, visitas teatralizadas y actividades familiares para septiembre - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Cartagena Puerto de Culturas y el Museo del Teatro Romano han preparado para septiembre, coincidiendo con la celebración de las fiestas de Carthagineses y Romanos, una programación especial con rutas guiadas, visitas teatralizadas, actividades familiares y propuestas nocturnas para acercar a turistas y visitantes a la historia y el patrimonio de Cartagena.

Las actividades permitirán recorrer algunos de los principales enclaves arqueológicos de la ciudad y conocer episodios y personajes de su historia, como Aníbal, Escipión e Isaac Peral, a través de propuestas dirigidas tanto al público adulto como a las familias, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE

Entre las actividades familiares figura '10.000 segundos de viaje submarino', una ruta guiada teatralizada en la que el Capitán Nemo trata de descubrir el secreto de Isaac Peral. La actividad, que combina historia y ficción, incluye un recorrido por la Casa Museo de Isaac Peral y finaliza con un paseo en barco por la bahía.

Se celebrará los domingos 13, 20 y 27 de septiembre a las 10.45 horas, además del domingo 6 de septiembre a las 11.45 horas, con un precio de 16 euros, ocho para los miembros del Club Cartagena Puerto de Culturas.

También los sábados de septiembre se podrá participar en 'La primera sirenita', un musical infantil que se desarrollará entre el barco turístico y el Fuerte de Navidad. La actividad, prevista a las 11.00 horas, propone un recorrido por la antigua Carthago Nova a través de una historia protagonizada por una sirena, un cangrejo y un joven llegado desde Oriente. El precio es de 18 euros y de nueve para los miembros del club.

La Casa Museo de Isaac Peral acogerá asimismo el escape room 'El secreto de Peral y los planos perdidos', en el que los participantes deberán localizar una pieza relacionada con el submarino del inventor cartagenero a partir de una carta encontrada en un anticuario. La actividad se celebrará los martes, jueves y sábados de septiembre a las 18.00 horas, y desde el 15 de septiembre comenzará a las 17.30 horas, con un precio de diez euros.

Por su parte, el Museo del Teatro Romano será escenario de 'Escipión versus Aníbal', una actividad familiar dirigida a niños de entre seis y 12 años que permitirá conocer los principales acontecimientos de la Segunda Guerra Púnica y a sus protagonistas. Los participantes se integrarán en una tropa o una legión y recrearán el triunfo romano en el Teatro Romano. La actividad se desarrollará los sábados de septiembre a las 11.00 horas, con un precio de cuatro euros y acceso gratuito para los miembros del Club Cartagena Puerto de Culturas.

RUTAS PARA CONOCER LA CARTAGENA ROMANA

La programación incorpora también diferentes rutas guiadas. Los sábados de septiembre se ofrecerá 'Carthagineses y Romanos', un recorrido por la historia del enfrentamiento entre cartagineses y romanos y su importancia para la ciudad. La ruta partirá a las 10.30 horas de la Casa de la Fortuna y continuará por el Augusteum y el Museo del Teatro Romano. El precio será de 16 euros, con tarifas reducidas para determinados colectivos y de ocho euros para los miembros del club.

Los domingos será el turno de 'Cartagena romana y mediterránea', que permitirá visitar el Museo del Teatro Romano y el Museo del Foro Romano Molinete y completar la experiencia con un paseo en barco turístico por la bahía. La ruta comenzará a las 10.30 horas en el Museo del Teatro Romano y tendrá un precio de 16 euros, 14 euros en tarifa reducida y ocho para los miembros del club.

Otra de las propuestas será 'Del Teatro a la Domus del Pórtico', una visita guiada que partirá del Museo del Teatro Romano y recorrerá la calle de la Soledad hasta llegar a los restos de la Domus del Pórtico. Se desarrollará los domingos de septiembre a las 11.00 horas, con un precio de siete euros y de tres euros para los miembros del Club Cartagena Puerto de Culturas.

Además, el público podrá recorrer por su cuenta el centro histórico mediante una ruta con audioguía que conecta el Museo del Teatro Romano y el Museo del Foro Romano Molinete con otros puntos de interés de la ciudad. El recorrido, disponible en español e inglés, tiene una duración aproximada de dos horas y media e incluye las entradas a ambos museos, con un precio de 15 euros.

El Museo del Foro Romano Molinete ofrecerá igualmente una experiencia de realidad virtual mediante el alquiler de tabletas, con las que los visitantes podrán recrear cómo eran algunos de los espacios y edificios de la antigua Carthago Nova y conocer el uso que tenían. La actividad tiene una duración aproximada de una hora y el alquiler cuesta cuatro euros, tres en tarifa reducida.

EL TEATRO ROMANO, OPCIÓN PARA LAS VISITAS NOCTURNAS

El programa contempla asimismo varias propuestas nocturnas durante los sábados de septiembre. 'El teatro bajo la luz de la luna' permitirá realizar una visita guiada al Teatro Romano en horario nocturno y conocer el monumento en un ambiente diferente. La actividad tendrá lugar los días 19 y 26 de septiembre a las 21.00 horas, con un precio de 12 euros y seis para los miembros del club.

Los días 5 y 12 de septiembre, también a las 21.00 horas, se desarrollará 'Aulaeum, abajo el telón', una visita teatralizada en la que el arquitecto romano Vitruvio guiará a los participantes por el Teatro Romano y explicará su visión sobre este tipo de edificios.

La experiencia finalizará con una representación vinculada al teatro grecolatino de Plauto. El precio será de 18 euros, siete para los miembros del Club Cartagena Puerto de Culturas.

La programación se enmarca en las actividades especiales organizadas durante septiembre, coincidiendo con las fiestas de Carthagineses y Romanos, y busca acercar el patrimonio de Cartagena a través de propuestas de carácter histórico, cultural y familiar.

La información completa y la adquisición de entradas pueden consultarse a través de Cartagena Puerto de Culturas y en su red de museos, así como en el teléfono de información '968 50 00 93'.