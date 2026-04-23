Cartagena refuerza los Servicios Sociales para evitar el colapso durante el proceso de regularización

Colas de inmigrantes en Cartagena por el proceso de regularización - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Desde el pasado lunes, el Ayuntamiento de Cartagena ha tramitado más de 1.100 solicitudes de informes de vulnerabilidad, de los que habitualmente no se expiden más de 3 a la semana, según ha explicado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que ha puesto en valor el "compromiso y profesionalidad" de los empleados públicos municipales durante una entrevista concedida al periodista Manu Sánchez en el informativo matinal de Antena 3, según han informado desde el Consistorio.

Arroyo ha destacado el esfuerzo que está realizando el personal del Ayuntamiento para dar respuesta a las peticiones derivadas del último decreto de regularización de migrantes del Gobierno central, que ha multiplicado la carga de trabajo en los Servicios Sociales "de forma exponencial".

La regidora, quien ha calificado la situación de "caos" debido a la "improvisación e irresponsabilidad" del Ejecutivo nacional ha elogiado la capacidad de reacción del consistorio que ha reforzado servicios, ampliado horarios y establecido turnos de tarde "para garantizar una atención digna".

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento ha desplegado a personal técnico y traductores incluso a pie de calle, gestionando de manera anticipada en las colas para agilizar los trámites. "Hemos tenido que habilitar a más empleados públicos y destinar recursos y partidas económicas estrictamente municipales", ha subrayado Arroyo.

En este sentido, la regidora ha lamentado que el Gobierno de España no haya contado con los ayuntamientos para unificar criterios o establecer procedimientos antes de la entrada en vigor de la medida. "No nos han dado ningún tipo de instrucción, ni nos han convocado a ninguna reunión hasta dentro de una semana, cuando ya llevamos quince días gestionando este caos por nuestra cuenta", ha afirmado.

Arroyo ha mostrado su preocupación por otros municipios con menores recursos. "El Ayuntamiento de Cartagena tiene capacidad para hacerlo porque es un gran ayuntamiento, pero tengo compañeros en otros municipios con menores recursos que están teniendo muchos problemas para afrontar esta situación", ha señalado.

Finalmente, la alcaldesa ha reiterado que el Gobierno local seguirá haciendo "todo lo necesario" para que el incremento de estas solicitudes no perjudique el resto de gestiones habituales de los ciudadanos en los Servicios Sociales municipales.