El cartagenero Fito Conesa inaugurará 'Mucho Más Mayo' que celebra sus 20 años con una programación internacional

Imagen de archivo del container en la plaza José María Artés - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El festival Mucho Más Mayo regresa este 2026 a las calles y espacios culturales de Cartagena para conmemorar su vigésimo aniversario acercando las artes vivas al público del municipio. El evento organizado por el Ayuntamiento de Cartagena se celebrará del 7 al 10 de mayo con una amplia programación que combina producciones propias, la presencia de artistas internacionales de vanguardia y una apuesta firme por el talento local a través de su emblemático container.

El evento ha sido presentado este martes en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy por el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes; quien ha estado acompañado por el director artístico del festival, Jesús Nieto; el director general de Cultura del Ayuntamiento, Eugenio González; el artista cartagenero Fito Conesa; así como una representación de los artistas que participan en el certamen, según han informado desde el Consistorio.

Bajo el lema 'Contra la indiferencia', esta edición se erige como "un espacio de resistencia activa para reconectar con el sufrimiento humano y la degradación del entorno natural". Este MMM 2026 invita a los creadores a "sacudir la pasividad del espectador mediante la emoción en intervenciones artísticas que trascienden lo estético; una poderosa convocatoria para recuperar la sensibilidad y volver a mirar el mundo de una manera diferente", han explicado.

En esta línea, el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, ha indicado que esta programación conmemorará esos "veinte años en los que este festival ha ido creciendo, transformándose y adaptándose a los nuevos lenguajes artísticos y también a las inquietudes de la sociedad. Se trata de un evento que apuesta por lo contemporáneo, por la experiencia directa, y por propuestas que interpelan al espectador y que generan reflexión".

El edil ha subrayado que Mucho Más Mayo es un ejemplo de cómo "nuestros festivales son cada vez más reconocidos, nuestras programaciones tienen mayor alcance y nuestra ciudad sigue posicionándose como un referente cultural. Es el resultado de un trabajo constante, de una apuesta clara y de una forma de entender la cultura como un elemento en permanente evolución".

PRODUCCIONES PROPIAS: MARCO CANALE Y FITO CONESA

El artista cartagenero Fito Conesa regresa a sus raíces con 'Anoxia, naumaquia coral', la performance inaugural, que se celebrará el 7 de mayo a las 20.30 horas, cuestiona la relación con el Mar Menor frente a la crisis climática y en ella participará la Agrupación Musical Sauces y la soprano Claudia Schneider. Además, presenta 'Caliu', una retrospectiva en el Palacio Consistorial y el CIM que busca el "calor del fuego" tras la ceniza contra el olvido.

Por su parte, el artista argentino Marco Canale presenta La velocidad de la luz el 8 y 9 de mayo, a las 18.30 horas, en la plaza Héroes de Cavite. Se trata de una pieza de teatro comunitario construida con las vivencias de más de 40 personas mayores de la ciudad, que incluye un recorrido en barco. Requiere inscripción previa en www.muchomasmayo.cartagena.es

ESCENA INTERNACIONAL Y NACIONAL: DE LA EMOCIÓN A LA ACROBACIA

Durante el festival, Cartagena recibirá a figuras clave de la escena europea y británica con propuestas que fusionan el riesgo físico y el mensaje social.

Motionhouse, de Reino Unido, presentará 'WILD' los días 9 y 10 de mayo, a las 20.00 horas, en la explanada del Puerto, un despliegue de danza vertical y acrobacias que explora la desconexión humana en la vida urbana.

Hippana Maleta, desde Irlanda y Alemania, analizará el ritmo del tiempo y la evolución de la marcha humana con su pieza de circo contemporáneo, titulada Runners . Será el viernes 8 y el sábado 9 de mayo, a las 22.00 horas, en la plaza Cartagenas del Mundo, en la explanada del Puerto.

Asimismo, el Conde de Torrefiel, de Cataluña, ofrecerá una experiencia performativa, titulada 'Yo no tengo nombre', donde la naturaleza toma la palabra para interpelar al ser humano actual. Será los días 8, 9 y 10 de mayo, de 17.00 a 22.00 horas, en la explanada del Puerto.

Por su parte, Elsa Moreno, de la Comunidad Valenciana, compartirá un recital poético performativo sobre el verbo in-manecer el 8 de mayo, a las 20.00 horas, en el Molinete.

El Container MMM, el motor de la escena local, estará ubicado en la plaza José María Artés. Diseñado por arquitectos de la UPCT, contará con una intervención gráfica de Art Mateo y una programación diversa, la mayoría con inscripción previa, que incluye charlas con el fotoperiodista Manu Brabo, dentro del programa de 'Cartagena piensa', conciertos de NoName y Helio, laboratorios de investigación con los colectivos Jarana y Bestiaparda; así como una propuesta artística-culinaria con el Colectivo Onda Común.

Además, para conmemorar las dos décadas de vida del festival, el Casino Social Club propone el evento 'Desaceleracionismo' la noche del sábado 9 de mayo en el Restaurante Mare Nostrum, en la sala Andrea Doria, una respuesta hedonista frente al ocio clónico para celebrar este hito cultural.

Todas las actividades del festival, como viene siendo habitual, son gratuitas, pero algunas de ellas requieren inscripción previa en la web del festival www.muchomasmayo.cartagena.es. El plazo se abrirá este lunes 27 de abril, a las 10.00 horas.