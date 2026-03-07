Casado (PSRM): "Todos los avances en materia de igualdad en este país han venido de la mano del Partido Socialista"

La secretaria de Igualdad del Partido Socialista de la Región de Murcia, Elena Casado - PSRM

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del Partido Socialista de la Región de Murcia, Elena Casado, ha recordado este sábado que "todos los avances reales en materia de igualdad en este país han venido de la mano del PSOE".

Casado ha respondido así a las declaraciones del presidente del PP en la Región, Fernando López Miras, que ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "ser el responsable de que nuestro país haya retrocedido en derechos y libertades de las mujeres".

"El PP no escarmienta y sigue empeñado en difundir bulos que le hacen quedar en ridículo. Todo el país y toda la Región de Murcia sabe perfectamente que los grandes avances legislativos para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, en España, han sido realizados por gobiernos socialistas: Desde la Ley del Aborto, hasta la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, la Ley de Igualdad Retributiva o la Ley contra la Violencia de Género, de la que fue ponente María Antonia Martínez, una socialista que abrió camino al se la primera presidenta de la Región de Murcia y primera presidenta de una Comunidad Autónoma en este país", ha declarado.

Y es que, según ha recordado Casado, "en los últimos años, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, hemos reforzado la igualdad salarial y los planes de igualdad en las empresas, equiparado los permisos de maternidad y paternidad hasta las 17 semanas iguales e intransferibles, incrementado el Salario Mínimo Interprofesional, aprobado leyes para reforzar la protección frente a las violencias sexuales y renovado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género".

La secretaria de Igualdad del PSRM ha destacado que todas estas políticas "están teniendo muy buenos resultados". "Hoy España cuenta con más de diez millones de mujeres trabajando, la brecha salarial estatal se encuentra en el nivel más bajo de la serie histórica y, según el Índice Europeo de Igualdad de Género, nuestro país se sitúa entre los más avanzados de la Unión Europea en materia de igualdad".

"Todos estos avances no llegan a la Región de Murcia porque, frente a un Gobierno de España que progresa, tenemos un Gobierno regional del PP que bloquea, que favorece con su inacción política que las mujeres de la Región de Murcia sufran una de las mayores brechas salariales de todo el país o que tengan menos facilidades para conciliar que el resto de españolas", ha aseverado.

Al hilo, Casado ha resaltado que "López Miras y los responsables políticos del PP viven en una burbuja que no les permite enterarse de la realidad que se vive en esta región. Deberían pisar la calle, hablar con los colectivos feministas y con los sindicatos y enterarse que la brecha de género de esta región está causada por su falta de gestión durante 30 años. Este sábado han realizado un acto de ellos, con ellos y para ellos, sin tener en cuenta ni datos, ni reivindicaciones, ni las necesidades reales de las mujeres de esta tierra".

En este sentido la responsable socialista de Igualdad ha advertido que "frente a un López Miras que sigue la agenda ultraderechista, negando la violencia de género y amenazando derechos fundamentales de la mujer como el de la interrupción voluntaria del embarazo, desde el PSOE seguiremos con nuestra hoja de ruta progresista para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en este país y en esta Región".

"Mañana nuestro secretario general, Francisco Lucas, participará en la manifestación del 8 de marzo en Murcia, junto a miles de hombres y mujeres de esta Región, para mostrar su compromiso con las reivindicaciones feministas y para dejar claro que, frente a la amenaza de partidos, como PP y Vox que, no sólo no comparten esta lucha sino que quieren hacernos retroceder, los y las socialistas no vamos a permitir ni un paso atrás en los derechos de las mujeres", ha concluido la secretaria de Igualdad del Partido Socialista de la Región de Murcia.