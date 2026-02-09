Casi 80 alumnos alemanes se formarán en gestión internacional y competencias globales en la UCAM - UCAM

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia ha dado la bienvenida a cerca de 80 estudiantes de la FOM Hochschule für Oekonomie & Management (Alemania) que participan en el programa International Business Certificate, una experiencia de formación en gestión internacional y competencias globales coordinada por el equipo de Eduprojects de la UCAM y liderada académicamente por la Facultad de Comunicación.

El itinerario académico incluye materias centradas en ámbitos clave del entorno empresarial, con asignaturas como Project Management, Digital Skills y Public Speaking, combinando una base teórica con un enfoque práctico que refuerza las competencias transversales del alumnado en contextos internacionales, según informaron fuentes de la institución.

Casi la mitad de los participantes son empleados y directivos de ALDI, cuya estancia académica será de dos semanas, mientras que el resto prolongará su formación hasta mayo, completando un semestre en la Universidad.

El profesorado que imparte las clases es mixto, con docentes tanto de la FOM como de la UCAM, entre ellos Matthias Eschweiler, profesor titular de Finanzas y Economía en la universidad alemana, y el vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM, Pablo Blesa.

Blesa ha subrayado la relevancia de esta colaboración internacional, recordando que "vienen a través de un programa que la UCAM y la FOM forjaron hace 14 años, una cooperación que ha permitido que cientos de alumnos alemanes pasen por nuestras aulas".

En este sentido, ha precisado que la relación entre ambas instituciones "no se limita a este programa: también desarrollamos un doctorado conjunto, programas de verano e intercambios de prácticas y de estudios, lo que convierte a la FOM en un aliado estratégico de la UCAM".

El vicerrector ha destacado además la singularidad del perfil del alumnado participante ya que "son estudiantes de máster que trabajan como directivos o ejecutivos de grandes empresas alemanas, muchos de ellos de ALDI, que vienen a Murcia a formarse, a aprender español y a internacionalizar su carrera profesional", añadiendo que para muchos de ellos "es la primera vez que disfrutan de una experiencia internacional a tiempo completo, lo que supone una oportunidad para repensar su trayectoria y abrirse a nuevas perspectivas".

Para la UCAM, el programa se enmarca dentro de su estrategia de internacionalización, que ha convertido a la institución en referente en movilidad académica y cooperación educativa.

Blesa ha resaltado que "la UCAM está comprometida desde hace años con la internacionalización; con más de 5.000 alumnos internacionales de 135 países, 10 programas de grado y otros 10 de máster en inglés".

"Nuestro campus es probablemente el entorno universitario más cosmopolita del sureste español" -ha precisado-. La relación entre la UCAM y la FOM se remonta a 2010, consolidándose con el desarrollo del 'International Business Certificate', que se imparte de manera ininterrumpida desde 2013 y que ha formado a más de un millar de profesionales alemanes.

Ambas instituciones mantienen una estrecha colaboración en diversos programas académicos y de investigación, reflejando el compromiso común por la excelencia educativa y la proyección internacional.