Casi la mitad de los estudiantes de bachillerato murcianos eligen su grado universitario por vocación, según UNITOUR

Archivo - Estudiantes se examinan durante el primer día de las pruebas de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), en la Universidad de Espinardo - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 48% de los jóvenes estudiantes de bachillerato murcianos elegirá su grado universitario por vocación, según un estudio realizado al término del Salón de Orientación Universitaria UNITOUR 2024-2025, un evento que ha recorrido en su XVIII edición 26 ciudades españolas, varias italianas y latinoamericanas entre los meses de octubre de 2024 y febrero de 2025.

La vocación siempre se impone al resto de motivos para elegir grado, "quizá condicionados por el inestable panorama laboral, los jóvenes deciden guiarse por lo que les gusta desde siempre, aunque cuando dudan entre varias carreras, sí que prestan más atención a la proyección laboral que se estima en esos estudios", han explicado en una nota de prensa.

Por su parte, un 35% de los estudiantes murcianos se fijará antes en las salidas profesionales que tenga su futuro grado y un 17% lo escogerá porque "se gana mucho dinero".

LOS MÁS EMPRENDEDORES DE ESPAÑA

Al 61% de los estudiantes encuestados en UNITOUR Murcia le gustaría emprender su propio negocio, lo que les posiciona como los más emprendedores de España, y muy por encima de la media española, situada en el 34%. Por su parte, un 26% quiere trabajar en una empresa privada, y un 13%, opositará para ser funcionario.

EL 35% ESTUDIARÁ EN UNA UNIVERSIDAD CERCANA A SU DOMICILIO FAMILIAR

En lo relativo al lugar en el que estudiarán su titulación, la mitad (52%) lo hará fuera, mientras que un 35% se quedará en la Región de Murcia, y un 13%, lo estudiará fuera de España.

Cuando se les pregunta dónde les gustaría trabajar, las cifras varían ligeramente. Un 61% preferiría desarrollar su carrera profesional en cualquier lugar de España, mientras que el 17% se quedará en la Región de Murcia. Por su parte, a un 13% le es indiferente dónde trabajar, se trasladará donde encuentre un empleo, mientras que solo el 9% se irá fuera del país.

MÁS DE LA MITAD SABE QUÉ GRADO ESTUDIARÁ, Y SE INCLINAN HACIA CARRERAS DE CIENCIAS

El 65% de los estudiantes murcianos que cursan o han cursado bachillerato este año sabe con seguridad qué grado estudiará, mientras que un 35% duda entre varias opciones.

Entre ellos, la mitad (52%) elegirá un grado del área científica: mientras el 27% optará por la rama técnica de Ingeniería, Tecnología y Construcción, mientras que el 25% se decantará por Ciencias de la Salud. Por su parte, el 23% estudiará algo relacionado con Ciencias Sociales y Jurídicas, un 9%, Educación, otro 9%, Arte y Humanidades, y un 7% cualquier disciplina del Diseño (gráfico, industrial, moda*).