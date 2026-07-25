Castillo de Lorca progama visitas guiadas, gastronomía, música y experiencias astronómicas este verano

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LORCA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, ha anunciado la programación especial de verano que se desarrolla en el Castillo de Lorca, una propuesta diseñada para convertir la Fortaleza del Sol en uno de los grandes atractivos turísticos de la temporada estival, ofreciendo experiencias únicas que combinan patrimonio, historia, gastronomía, naturaleza y astronomía.

Parra ha destacado que "con esta programación queremos que tanto los visitantes como los propios lorquinos vivan el Castillo de una manera diferente durante el verano. Las noches en la Fortaleza del Sol ofrecen una experiencia única en la que se unen patrimonio, historia, gastronomía y música en un entorno excepcional".

El edil de Turismo ha explicado que, durante todo el mes de julio, cada viernes y sábado el Castillo ha abierto sus puertas al atardecer para ofrecer una visita guiada nocturna por algunos de sus espacios más emblemáticos, una iniciativa que ha permitido redescubrir este monumento desde una perspectiva completamente distinta.

De hecho, hasta el próximo viernes se podrá disfrutar de esta actividad, que comienza a las 20.30 horas y tiene una duración aproximada de una hora y media, y que recorre la zona oriental de la fortaleza, un espacio de enorme valor histórico y arqueológico donde convivieron musulmanes, cristianos y judíos.

Acompañados por un guía especializado, los participantes podrán conocer rincones tan singulares como la Sinagoga, el Aljibe Grande o las calles del antiguo barrio medieval, descubriendo la historia y las curiosidades de uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de la Región de Murcia.

Tras la visita, quienes lo deseen podrán completar la experiencia disfrutando de una cena al aire libre en la terraza de Las Caballerizas del Castillo, ubicada en el Patio de Armas, donde podrán degustar una propuesta gastronómica inspirada en las Tres Culturas mientras la música instrumental en directo crea un ambiente exclusivo bajo el cielo de verano.

Además, la Concejalía de Turismo ofrece un paquete conjunto que incluye tanto la visita guiada nocturna como la cena, pensado para quienes deseen disfrutar de una velada completa en uno de los monumentos más representativos del municipio.

CITAS ASTRONÓMICAS Y NUEVAS EXPERIENCIAS NOCTURNAS

Parra también ha avanzado que la programación estival alcanzará uno de sus momentos más destacados en agosto con dos eventos astronómicos de primer nivel que convertirán al Castillo de Lorca en un lugar privilegiado para contemplar el cielo.

El miércoles 12 de agosto tendrá lugar la actividad 'Eclipse 98.3 en el Castillo de Lorca', una experiencia única para observar desde la Fortaleza del Sol el eclipse solar que alcanzará un 98,3 por ciento de ocultación, según las previsiones del Observatorio Astronómico de la Murta.

"La jornada incluirá degustación de productos locales, un kit del observador con gafas homologadas para seguir el fenómeno con total seguridad y música a cargo de un DJ en la explanada del castillo hasta bien entrada la noche", ha destacado.

Y ha añadido que "un día después, el jueves 13 de agosto, llegará la tradicional Noche de las Perseidas, con actividades de observación del cielo dirigidas a toda la familia tanto en el Castillo como en la pedanía de La Parroquia, uniendo divulgación científica, patrimonio y ocio para disfrutar de la lluvia de estrellas fugaces".

Asimismo, durante todo el mes de agosto se ampliará la oferta de las Noches del Castillo con visitas teatralizadas nocturnas todos los jueves, viernes y sábados, en las que personajes históricos y leyendas cobrarán vida para trasladar a los asistentes a las distintas etapas que marcaron la historia de la Fortaleza del Sol.

Por otro lado, también se han puesto en marcha actividades pensadas para quienes prefieren disfrutar del Castillo durante la mañana.

Entre ellas destacan las visitas guiadas al Primer Oasis de Mariposas de la Región de Murcia, previstas para el 9 de agosto, que permitirán conocer este singular espacio natural y cultural, descubrir la biodiversidad existente en el entorno del Castillo y aprender sobre la conservación de su vegetación mientras se observan distintas especies de mariposas en su hábitat natural. La experiencia puede completarse con un desayuno en Las Caballerizas del Castillo.

Como novedad este verano, el Castillo acogerá además catas de 'kombucha' impartidas por las creadoras murcianas de la marca Brava, en las que los asistentes conocerán el proceso de elaboración de esta bebida fermentada y degustarán diferentes variedades acompañadas de la tapa exclusiva 'Fortaleza Rawck', elaborada con base de crespillo lorquino y productos locales.

Todas las actividades cuentan con plazas limitadas, por lo que es imprescindible realizar reserva previa a través de la página web de Lorca Taller del Tiempo.