El CAVI de Lorca atiende a 292 mujeres en el primer semestre, casi un 14% menos que en 2024

La concejala de Mujer, María de las Huertas García, durante la presentación del balance de actividad del CAVI - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVI) de Lorca ha atendido en el primer semestre de este año a 292 mujeres, un 13,6% menos que en el mismo periodo de 2024, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La edil de Mujer, María de las Huertas García, ha destacado que los datos "son esperanzadores y destacan el gran trabajo que se lleva haciendo desde la Concejalía con nuevos programas y campañas de sensibilización, entre otros".

Las nuevas atenciones CAVI suman un total de 64, es decir, el 22% del total de mujeres que han tenido contacto con este servicio en el primer semestre de este año.

El número total de intervenciones realizadas por el equipo, formado por trabajadoras sociales, psicólogas y asesoría jurídica, asciende a 1.168.

Cabe resaltar que este año se ha introducido un programa específico de terapia psicológica grupal para mujeres víctimas de violencia de género, complementando los servicio habituales de atención individual.

García ha especificado los datos por tipología de maltrato, donde ha resaltado que los casos por malos tratos psicológicos representan el 40%, "estando equiparados en porcentaje los malos tratos psicológicos y físicos y sexuales con un 28%".

Por su parte, la nacionalidad española ha sido la más representativa con un 59%.

El 95% de las usuarias proceden de Lorca, seguida de Puerto Lumbreras, con un 1,7%. En relación a la edad, la franja mayoritaria es la comprendida entre los 31 y los 40 años con un 33%, seguida de la comprendida entre los 41 y 50 años (29%).

En cuanto al tipo de relación de las usuarias con quienes ejercen violencia sobre ellas, la más significativa es la de cónyuge (32%), seguida por la de expareja, que primaba el año pasado y que este primer semestre suma un 27%, y la de pareja, con un 18%.

Respecto a las mujeres con discapacidad atendidas en el CAVI, resalta que estas equivalen al 10% del total de casos atendidos.

La ocupación de la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género de Lorca, de enero a junio, ha sido de tres mujeres y un menor.

Por su parte, el Servicio Itinerante de Atención Psicológica a Menores Expuestos a la Violencia de Género (SAPMEX) atendió a 24 usuarias y 23 menores (frente a los 12 del año pasado), 13 niños y 10 niñas de forma directa.

Mientras, el Servicio Itinerante de Prevención y Atención Integral a Víctimas de Agresiones y/o Abusos Sexuales (CAIVAX) ha atendido un total de 47 casos y ha registrado 12 nuevas usuarias.

La edil ha querido agradecer "la gran trabajo que realiza este equipo multidisciplinar, que ofrece un servicio integral en relación a la violencia de género en nuestro municipio; un compromiso de la Concejalía de Mujer por mantener las máximas diligencias del mismo".

El CAVI en Lorca abre de 8.30 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas, excepto julio, agosto y septiembre, que permanece abierto hasta las 13.30 horas. Los teléfonos de contacto son '968 466 600' y '968 466 529'.