Cazan a dos conductores a 211 y 202 km/h respectivamente en la RM-19, a la altura de Torre Pacheco

Campaña de vigilancia de exceso de velocidad', establecida por la Dirección General de Tráfico (DGT) y desarrollada entre los días 3 y 9 de agosto - GUARDIA CIVIL

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la 'Campaña de vigilancia de exceso de velocidad', establecida por la Dirección General de Tráfico (DGT) y desarrollada entre los días 3 y 9 de agosto, ha investigado a dos conductores como presuntos autores de delito contra la seguridad vial, por exceso de velocidad.

Los hechos tuvieron lugar en la carretera RM-19, a su paso por el municipio de Torre Pacheco, cuando una patrulla de la Guardia Civil, perteneciente al Destacamento de Tráfico de Cartagena, que se encontraba realizando un punto de verificación de velocidad, detectó la circulación excesivamente rápida de dos vehículos.

El primer conductor conducía a 211 km/h y el segundo, a 202 km/h, superando más del doble el límite de velocidad genérico de la vía, establecido en 100 km/h.

El dispositivo establecido por la Guardia Civil para identificarlos resultó positivo con la localización de ambos conductores, a los que les fueron instruidas diligencias como presuntos autores de delito contra la seguridad vial, por exceso de velocidad.

CONSECUENCIAS PENALES

El delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, recogido en el artículo 379.1 del Código Penal), castiga a los infractores con pena de prisión de 3 a 6 meses o multa económica de 6 a 12 meses o trabajos en benéfico de la comunidad de 31 a 90 días y retirada del carné de conducir por un tiempo de 1 a 4 años.

La Guardia Civil recuerda que el respeto a los límites de velocidad es fundamental para garantizar la seguridad en las carreteras. Una velocidad inadecuada no solo incrementa el riesgo de siniestro vial, sino también la gravedad de sus consecuencias.

Por ello se recomienda Adecuar siempre la velocidad a las condiciones de la vía, del tráfico y meteorológicas; extremar la precaución en travesías y zonas urbanas, donde conviven vehículos y peatones; respetar la señalización y los límites establecidos; y mantener una conducción responsable y atenta en todo momento.

Circular a velocidades inadecuadas reduce el tiempo de reacción, provoca "efecto túnel" o reducción del campo visual y amplía holgadamente la distancia de frenado.