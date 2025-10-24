CCOO advierte que "el mercado de trabajo está excesivamente estacionalizado en la Comunidad"

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de la Región de Murcia ha afirmado, tras conocer los datos de la EPA, que "el mercado de trabajo está excesivamente estacionalizado en la Comunidad, el empleo de las mujeres crece con menor intensidad que el masculino, que además están sujetas a más temporalidad y parcialidad y estereotipos de género".

A juicio del sindicato, "es necesario seguir incidiendo en la reducción de la estacionalidad del empleo regional, así como en la subida de los salarios medios y pactados, para aumentar la demanda interna, fortalecer la economía regional y seguir potenciando la creación de empleo estable y de calidad".

Desde CCOO Región de Murcia, "la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales puede tener un impacto positivo en la creación de empleo y la condiciones laborales de la personas en Murcia".

Para el sindicato, "resulta preocupante que el 6,4% de los hogares de la Región tenga a todas sus personas activas en paro. Si lo relacionamos con el último informe de EAPN que nos alerta sobre el 32,4% de pobreza y exclusión social en la Región, estamos en una situación de insostenible ante la que CCOO exige políticas de protección social, de fomento del empleo digno y de calidad, apostando por la formación pública y gratuita en todos los niveles".

