CCOO atribuye el descenso del paro a las campañas previas a la Navidad

MURCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha señalado, tras conocerse que el paro registrado en noviembre en la Región de Murcia se ha visto reducido, que esto es debido a los contratos celebrados en el sector Servicios para cubrir, entre otros, las campañas previas al inicio de la Navidad. Esto demuestra, a su juicio, "la excesiva dependencia de nuestro mercado de trabajo en este sector", según han informado fuentes del sindicato en una nota de prensa.

Como dato positivo indican que la contratación indefinida "se mantiene en tasas históricas, sigue creciendo por encima de la contratación temporal". En el mes de noviembre se han firmado 25.520 contratos indefinidos, lo que supone el 57% del total de contratos firmados, frente a los 19.186 contratos temporales.

CCOO considera necesario "reforzar el diálogo social de cara al desarrollo de políticas negociadas que generen estabilidad y calidad en el empleo".

Para CCOO Región de Murcia es importante reducir la estacionalidad del mercado laboral, y para ello consideran necesario poner en marcha un Plan Industrial que permita reducir la dependencia del sector primario y en el sector servicios, para diversificar la economía regional "y hacernos más competitivos, creando empleo más productivo y de mayor calidad".

Desde el sindicato señalan que es "fundamental" que se apruebe por ley la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales. "Ya somos uno de los territorios de España donde de media se trabaja más horas concretamente 1.779 horas anuales, frente a las 1749 que se trabaja en el resto del país, medida que por otra parte permitirá un mejor reparto del trabajo y una mejor conciliación de la vida laboral y familiar", han concluido.