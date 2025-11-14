CCOO pide abordar en negociación colectiva "incrementos salariales para 2026 por encima de la inflación"

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha resaltado la necesidad de abordar en negociación colectiva "incrementos salariales para el próximo año por encima de la inflación y que en la Región de Murcia nos sitúan dentro de la media nacional, para proteger las rentas de las familias trabajadoras y la propia subida del SMI debe ser ambiciosa".

Según el análisis de la encuesta de condiciones de vida con enfoque de infancia, la Región de Murcia y Andalucía "son las regiones con mayor tasa de pobreza severa en la infancia, con valores superiores al 40%; las causas son los bajos salarios, la precariedad laboral y una renta media muy por debajo de la nacional". En total, en Murcia hay 122.000 niños y adolescentes "viviendo por debajo del umbral de la pobreza".

En el mes de octubre se produce un ligero incremento en el IPC debido, fundamentalmente, "a la subida del precio de la electricidad, compensado en parte por la bajada del precio de los carburantes".

Los incrementos salariales que se publicaron en septiembre "afectan a 49 convenios colectivos, y directamente 115.194 personas, con un aumento salarial medio del 2,69%", un dato que vuelve a situar un mes más a la Región de Murcia "como el territorio de España donde menos crecen los salarios, mientras que en España de media el incremento es del 3,5%, lo que hace que la población no recuperen poder de compra con sus salarios, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país".

Para CCOO, "el precio de los alimentos y la energía, unido al desmesurado coste de la vivienda, hace que cada vez sea más difícil llegar a final de mes".