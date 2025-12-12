CCOO señala que en la Región de Murcia es donde menos crecen los salarios

MURCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha señalado, tras darse a conocer los datos del IPC de noviembre en la Región de Murcia, que la comunidad autónoma es donde menos crecen los salarios, mientras que en España de media el incremento es del 3,49%, "lo que hace que las personas que trabajaban y viven en la Región no recuperen poder de compra con sus salarios, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país", han indicado.

Desde el sindicato han indicado que los incrementos salariales de los convenios colectivos que en el mes de noviembre han sido publicados o tienen efectos económicos afectarían a 51 convenios colectivos, con un incremento salarial medio de un 2,73% y una afectación de un total de 116.724 personas, han informado fuentes del sindicato en una nota de prensa.

Para CCOO Región de Murcia el dato de IPC "no refleja la subida del precio de la vivienda tanto en alquiler como de compra, por lo que es necesaria la creación de un parque de vivienda pública en la Región de Murcia". Ante esta situación, para CCOO de la Región de Murcia es "imprescindible abordar en la negociación colectiva con incrementos salariales para el próximo año 2026 por encima de la inflación y que sitúen la Región de Murcia dentro de la media nacional, para proteger las rentas de las familias trabajadoras y la propia subida del SMI que debe ser ambiciosa y que en la comunidad tiene un impacto mayor que en el resto de territorios porque afecta a unas 200.000 personas".