El CCT lanza una nueva propuesta formativa de cursos de corta duración para profesionales de cocina y de sala en activo

Uno de los cursos impartidos a lo largo del primer semestre de este año. - CARM

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Centro de Cualificación Turística (CCT), ha lanzado una nueva programación de cursos de corta duración para profesionales de cocina en activo.

La propuesta, que arrancó el pasado martes 2 de septiembre y concluye el martes 17 de diciembre, contempla un total de 20 cursos de cocina, de pastelería y de sala de entre 8 y 24 horas cada uno, que estarán conducidos por algunos de los profesionales más destacados de la Región, pertenecientes todos ellos a establecimientos adheridos al sello gastronómico '1.001 Sabores'.

La propuesta formativa incluye, entre otros, los cursos 'Monográfico de vinos' (2 y 3 de septiembre), 'Pastelería individual' (8, 9 y 10 de septiembre), 'La croqueta como tapa gourmet' (22, 23 y 24 de septiembre), 'Nuevas tendencias en técnicas de coctelería' (29 de septiembre al 15 de octubre), 'Postres de restaurante' (6, 7 y 8 de octubre), 'Arroces de la Región de Murcia' (14 y 15 de octubre), 'Aplicaciones de la carne madurada en la cocina' (20, 21 y 22 de octubre).

También, 'El hojaldre, variedades y aplicaciones' (27, 28 y 29 de octubre), 'Quesos artesanos de km 0' (29 y 30 de octubre), 'Cocina a la parrilla' (3, 4 y 5 de noviembre), 'Platos con pescados de la Región de Murcia' (11 y 12 de noviembre), 'Bebidas para el aperitivo y su armonía con gildas', (17, 18 y 19 de noviembre), 'Turrones tradicionales y creativos en pequeño formato' (24, 25 y 26 de noviembre) y 'Elaboración de postres típicos navideños' (1, 2 y 3 de diciembre).

Impartirán estos cursos, los cocineros Juan Antonio García, del restaurante El Churra, Salvador Fernández, del restaurante Casa Borrego, y David López, del restaurante Local de Ensayo, todos ellos con un Sol Repsol.

También participarán profesionales de reconocido prestigio del sector de la hostelería murciana, como Antonio Velázquez, del restaurante El Portillo, la sumiller y propietaria de La Gracia, Esperanza Pérez, o el pastelero Ginés José Nicolas, de la pastelería Catorce Doce.

Durante el primer semestre de 2025, el CCT impartió un total de 31 cursos de cocina y sala en esta misma modalidad, dirigidos a trabajadores en activo del sector, en los que participaron 534 personas. Esta iniciativa forma parte del Plan de Impulso del Turismo Gastronómico de la Comunidad para 2025, que contempla diversas acciones orientadas a promover la gastronomía regional y sensibilizar sobre sus valores distintivos.

Además, estos cursos buscan fortalecer el orgullo gastronómico local y poner en valor a todos los eslabones que conforman la cadena gastronómica de la Región, desde agricultores, ganaderos y pescadores, hasta los profesionales que trabajan en las industrias agroalimentarias y en el sector hostelero.