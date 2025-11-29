Cebrián muestra el trabajo de la Film Commission en las primeras jornadas 'Imaginarios en movimiento' de la UMU

El director general del ICA, Manuel Cebrián, participó esta semana en las primeras jornadas 'Imaginarios en movimiento: proyectos, iniciativas y nuevas narrativas en torno al cine de Murcia' - CARM

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), Manuel Cebrián, participó esta semana en las primeras jornadas 'Imaginarios en movimiento: proyectos, iniciativas y nuevas narrativas en torno al cine de Murcia' de la Universidad de Murcia en las que expuso el desarrollo de la estrategia de la Región de Murcia Film Commission de la Comunidad.

Cebrián mostró el trabajo realizado desde el arranque de la Film Commission regional en diciembre de 2022 y las acciones desarrolladas desde el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes para promover el desarrollo de la industria audiovisual murciana.

En este sentido, destacó las herramientas e incentivos puestos en marcha, que van desde la captación de rodajes de gran presupuesto al impulso de nuevos talentos con las ayudas a la realización de cortometrajes profesionales. "Hemos trabajado con los profesionales del sector en un sistema de apoyo que abarca todo el proceso de una obra audiovisual, desde su gestación hasta su distribución, desde las ayudas de desarrollo, guionización, producción de series y largometrajes hasta la de comercialización", indicó el director general del ICA.

Cabe recordar que las primeras jornadas 'Imaginarios en movimiento: proyectos, iniciativas y nuevas narrativas en torno al cine de Murcia' de la UMU surgen de la relevancia que el estudio del cine reviste, tanto académico como profesional.

La Región de Murcia ha experimentado en las últimas décadas un crecimiento notable en su actividad cinematográfica, especialmente en los últimos años impulsado por iniciativas como la Región de Murcia Film Commission, creada para promover el territorio como escenario de rodajes y dinamizar la industria audiovisual.