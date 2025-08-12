El CEIP Saavedra Fajardo de la pedanía murciana de Algezares estrenará espacios renovados en septiembre

La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, supervisa el nuevo toldo instalado en el CEIP Saavedra Fajardo de la pedanía murciana de Algezares - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Saavedra Fajardo de la pedanía murciana de Algezares, donde están matriculados cerca de 200 alumnos, estrenará espacios renovados el próximo mes de septiembre, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Se trata de una de las 56 actuaciones de mejora que desde la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía se lleva a cabo aprovechando que las aulas están vacías en la época estival.

La edil del ramo, Belén López, acompañada por la presidenta de la Junta Municipal de Algezares, Nuria Vives, ha visitado las obras que se ejecutan en el CEIP, que cuentan con una inversión de 41.684 euros.

Gracias a estas intervenciones, el centro contará con dos aseos renovados y un nuevo toldo tipo vela ubicado en el patio para que alumnos y docentes puedan disfrutar de este espacio al aire libre con un sombraje de 100 metros cuadrados.

Además, se están llevando a cabo obras en los aseos, ubicados en las plantas baja y primera. Otras actuaciones son la sustitución de revestimientos verticales y pavimentos y la instalación de inodoros y encimeras corridas para lavabos, nueva grifería con pulsación suave y una puerta de acceso directo desde el patio en el aseo de la planta baja.

PLAN SOMBRA

López ha destacado que los 40 toldos que comenzaron a instalarse a final del pasado curso dotarán de 4.000 metros cuadrados de sombra a un total de 32 CEIP de pedanías y ocho del casco urbano.

Se han instalado 12 toldos tipo vela en los CEIP Nuestra Señora de Belén, en Santiago y Zaraíche (477 alumnos); Saavedra Fajardo, en Algezares (193 alumnos); San José de Calasanz, en Alquerías (192 alumnos); Virgen de la Vega, en Cobatillas (292 alumnos); Nuestra Señora del Rosario, en Puente Tocinos (292 alumnos); Escultor González Moreno, en Aljucer (248 alumnos) y José Rubio Gomariz, en Cabezo de Torres (101 alumnos).

Además, contarán con toldos los CEIP Nuestra Señora de los Dolores, en El Raal (299 alumnos); Avileses, en Jerónimo y Avileses (152 alumnos); Hellín Lasheras, en Javalí Viejo (94 alumnos); Ángel Zapata, en Torreagüera (378 alumnos); Pedro Martínez Chacas, en Barqueros (100 alumnos), y Santiago el Mayor (415 alumnos).

También ha concluido la instalación de otros 27 toldos tipo corredera en otros tantos centros educativos. Para ello, el equipo técnico de Construcciones Escolares de la Concejalía ha realizado un estudio pormenorizado de las condiciones físicas y climáticas, así como de soleamiento y orientación de espacios al aire libre, con el fin de determinar la ubicación más adecuada.