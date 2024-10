Un centenar de alumnos de la Región secundan la movilización del Sindicato de Estudiantes por la PAU

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de alumnos de la Región ha secundado este viernes la movilización convocada por el Sindicato de Estudiantes frente a la Consejería de Educación y Formación Profesional, en la avenida de La Fama de Murcia, para protestar ante la "incertidumbre" generada en torno a la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Los estudiantes, la mayoría de primer y segundo curso de Bachillerato, no han podido acercarse a la puerta de la Consejería, ya que ha permanecido vallada y custodiada por una veintena de agentes de la Policía Nacional para evitar el acceso de personas ajenas al edificio.

Los jóvenes concentrados han gritado consignas como "la educación no se deja al azar", "más PAU y menos palos", "nuestro futuro no es un juego" y "vivo estudiando un examen que no existe".

Una de las estudiantes, que ha acudido a la movilización tras conocer la convocatoria en un grupo "no oficial" de WhatsApp, ha comentado a Europa Press que "seguimos igual que antes" en cuanto a los modelos de la PAU que se celebrará en junio de 2025.

La joven ha lamentado que haya contenidos "que hemos dado en clase y después han quitado", entre los que ha citado el Modernismo y la Generación del 98 en el caso de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de segundo de Bachillerato.

APOYO DE IU-VERDES Y PODEMOS

En la movilización han participado el coordinador regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, y el diputado de Podemos en la Asamblea Víctor Egío.

Álvarez-Castellanos ha indicado que su formación ha apoyado "desde el minuto uno" las protestas de los estudiantes "por este nuevo descalabro de la Consejería de Educación, que cada año nos da un disgusto".

Para el dirigente de IU-Verdes, "la pregunta central" que debe responder el consejero de Educación, Víctor Marín, es "qué ha estado haciendo la comisión encargada del diseño de la PAU desde el 13 de junio" porque un día antes "se publicó la normativa estatal básica que rige la prueba".

"Han tenido desde entonces tiempo para reunirse y para establecer el modelo y de haberlo publicado al inicio de curso, que además es lo que obliga y establece el real decreto", ha sostenido Álvarez-Castellanos, para quien el Gobierno regional "es inútil en materia educativa".

Por su parte, Egío ha comentado a través de las redes sociales que a 11 de octubre "seguimos sin modelo de EBAU". "A los que gobiernan para los ricos esto les importa muy poco, porque ellos pueden permitirse ir a la universidad privada donde la nota de corte es la pasta", ha señalado.

"Los hijos y las hijas de las familias trabajadoras se lo juegan todo en esa prueba y hasta ahora solo han recibido palos", ha añadido el dirigente de la formación 'morada' en su cuenta de la red social 'X'.