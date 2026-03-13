Centro Municipal de Los Martínez del Puerto contará con placas solares para mejorar eficiencia energética del edificio

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, junto a los ediles Pepe Guillén y Belén López - EUROPA PRESS

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, ha dado luz verde al proyecto para la instalación de una planta solar fotovoltaica de autoconsumo en la cubierta del Centro Municipal de Los Martínez del Puerto, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética del edificio y avanzar en el uso de energías renovables en equipamientos públicos.

La Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto para instalar placas solares en el Centro Municipal de Los Martínez del Puerto. En concreto, contará con 38 paneles solares de 22,42 kWp autoconsumo que permitirán generar energía limpia para el propio edificio municipal y obtener un ahorro económico anual estimado de cerca de 5.000 euros, resultado de una producción cercana a los 32.200 kWh anuales.

La actuación consistirá en la instalación de un sistema fotovoltaico con una potencia pico de 22,42 kWp y una potencia nominal de 15 kW que permitirá generar electricidad a partir de la energía solar para el propio consumo del Centro Municipal de esta pedanía.

Las 38 placas solares, que han sido cedidas gratuitamente por una empresa que asumirá su mantenimiento, se van a instalar en la cubierta del Centro Municipal de Los Martínez del Puerto, situado en la carretera de Los Ruices número 1 y núcleo cultural y social de los vecinos.

Gracias a este sistema de autoconsumo, el centro podrá aprovechar la energía generada por los paneles solares para cubrir parte de sus necesidades eléctricas diarias.

Con esta actuación el Ayuntamiento cumple con el compromiso municipal con la transición energética, sostenibilidad y disminuir la huella de carbono, contribuyendo a un modelo de ciudad más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Además de generar energía limpia, este tipo de actuaciones permite avanzar hacia un modelo de gestión energética más responsable en los edificios municipales, reduciendo emisiones y promoviendo el uso de fuentes renovables.

Según ha informado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, Rebeca Pérez, "traducido a efectos prácticos significa que esta instalación va a permitir cubrir una parte importante de todas las necesidades energéticas que presenta este edificio a lo largo de todo el año, reduciendo la dependencia de otras fuentes de suministro que actualmente tenemos".

Además, ha destacado, "puede suponer un ahorro muy importante a las arcas públicas, ya que este sistema va a reducir en torno a 5.000 euros al año la factura eléctrica de este Centro Municipal gracias a ese autoconsumo energético".