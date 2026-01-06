El Centro Párraga muestra la instalación inmersiva sensorial 'Das Oszilloskop' del colectivo La Sociedad de Bauman

Imagen de 'Das Oszilloskop' del colectivo La Sociedad de Bauman - CARM

MURCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Párraga del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes arranca el año en su Espacio 0 con la instalación inmersiva sensorial 'Das Oszilloskop' del colectivo La Sociedad de Bauman, que se podrá disfrutar en las tardes de este jueves, viernes y sábado en pases gratuitos para grupos reducidos de doce personas.

El colectivo artístico formado por el aragonés Óscar Rochet, el tarraconense Carlos Pizarro y el murciano Juan Rivas unen sus conocimientos y prácticas contemporáneas para una visión renovada y actual del arte osciloscópico del siglo XX, integrando la producción de espacios sonoros propios hechos a medida para el conjunto de las visuales.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "en el Centro Párraga tienen cabida los proyectos de arte contemporáneo más innovadores, contando con acciones específicas en la que artistas jóvenes muestran nuevos caminos y campos de expresión como es la instalación inmersiva sensorial de La Sociedad de Bauman".

La instalación se concreta y contextualiza en un cubo físico formado por aristas de siete por siete metros con visuales proyectadas simultáneas y sincronizadas en sus cuatro caras verticales interiores con proyectores de vídeo láser de última generación. Dentro del mismo cubo, la instalación acoge al público acostado sobre esterillas negras posicionadas de forma radial como las saetas de un reloj.

Con capacidad para 12 personas por pase y una duración de la experiencia de cerca de 20 minutos en total, la instalación permite al espectador ver las cuatro aristas del cubo a la vez y el espectro sonoro se ejecuta con sistema 'ambisonics' -sonido tridimensional- de segundo orden -nueve altavoces con envíos independientes-.

Para asistir a alguno de los pases gratuitos y en grupos reducidos de la instalación inmersiva sensorial 'Das Oszilloskop' en el Espacio 0 se debe solicitar reserva escribiendo al correo electrónico lasociedaddebauman@gmail.com. Los pases se desarrollan de 18.00 a 22.40 horas los días 8, 9 y 10 de enero. Para más información, se puede consultar la sección de 'Programación' de la página web del Centro Párraga.