Los operarios plantan flores con motivo de la Feria de Septiembre - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 130.000 flores de temporada embellecerán las zonas verdes de Murcia durante la Feria de Septiembre, con especies como celosías, zinnias, tagetes, geranios, vincas, begonias y gitanillas que ya se están plantando, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El Servicio municipal de Parques y Jardines ha intensificado las labores de mantenimiento, embellecimiento y seguridad en parques, jardines y espacios públicos con motivo de las fiestas y la tradicional bajada de la Virgen de la Fuensanta.

El objetivo es que "todos los entornos festivos luzcan en perfectas condiciones y ofrezcan la mejor imagen a vecinos y visitantes durante unos días clave para la capital".

La plantación se lleva a cabo en zonas como la Glorieta de España, el Plano de San Francisco, el jardín del Malecón, Teniente Flomesta, los puentes de Miguel Caballero y de Hierro, la plaza Santo Domingo, el Paseo Alfonso X, la plaza Circular o el jardín Santa Isabel.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha supervisado este martes el inicio de los trabajos en el jardín de El Malecón, donde ha recordado que la Feria "es una oportunidad para mostrar lo mejor de Murcia, y por eso ponemos especial empeño en que nuestras zonas verdes y espacios emblemáticos luzcan en su máximo esplendor, cuidando cada detalle para que la ciudad se viva y se disfrute con todos los sentidos".

Más de 10 equipos de operarios realizan labores de plantación de flor, poda en altura, resiembra de parterres, instalación de nuevo arbolado, así como obras de mejora en bordillos, arquetas, pintura, cerrajería y fontanería.

Previo a la plantación, se han realizado tareas de retirada de plantas en mal estado, limpieza de líneas de riego, labrado, desinfección del suelo y aplicación de abonos y enmiendas, así como comprobación de los sistemas de goteo.

Dadas las altas temperaturas habituales en estas fechas, el riego por goteo se reforzará con cubas para garantizar que las plantas se mantengan en óptimas condiciones.

Además, el Ayuntamiento también ha reforzado el entorno del Santuario de la Fuensanta con trabajos adicionales como poda de palmeras, revisión y acondicionamiento del arbolado, mejora del mobiliario urbano y revisión de áreas infantiles.

Equipos de jardineros, carpinteros, pintores y podadores trabajan coordinadamente para que la llegada de la Patrona encuentre todo el entorno en perfecto estado.

En paralelo, se llevan a cabo revisiones exhaustivas del arbolado en los principales espacios donde se desarrollarán actos festivos, como el jardín del Malecón, que estrena iluminación; la Glorieta, Teniente Flomesta o el recinto ferial de La Fica.

Técnicos especializados, mediante sistemas de trepa y grúa, acceden a las ramas para garantizar que no haya elementos secos o peligrosos, asegurando la integridad de las personas y de las estructuras que se instalen bajo los árboles.

"La seguridad es prioritaria y, en estas fechas, aún más. Queremos que todos los vecinos de nuestro municipio y los visitantes que nos acompañen durante la Feria la disfruten en entornos seguros y cuidados, así como puedan deleitarse con los aromas y colores de los diseños florales que se están creando en nuestras zonas verdes", ha destacado el concejal.