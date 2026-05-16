Cerca de 1.700 profesionales sanitarios recibieron formación en soporte vital el año pasado

La parada cardiorrespiratoria constituye una emergencia de máxima gravedad en la que la actuación precoz resulta determinante. - CARM

MURCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) continuó durante 2025 la extensión del programa Perséfone Plus como eje de la formación en soporte vital y reanimación cardiopulmonar (RCP) de sus profesionales, lo que lo consolida como una herramienta clave para la mejora de la seguridad del paciente y la calidad asistencial en el sistema sanitario público regional.

A lo largo del pasado año se llevaron a cabo 148 actividades formativas en soporte vital en el SMS. En conjunto, estas acciones permitieron capacitar a 1.690 profesionales sanitarios dentro de este programa que constituye el principal instrumento formativo regional en esta materia.

El programa Perséfone Plus responde a un modelo formativo integral que abarca todos los niveles de soporte vital -básico, inmediato y avanzado- e incorpora, además, la atención específica en edad pediátrica y neonatal. Sus contenidos y metodología se adaptan a los distintos perfiles profesionales del SMS y a los diversos contextos asistenciales.

ACTUACIÓN DETERMINANTE

La parada cardiorrespiratoria constituye una emergencia de máxima gravedad en la que la actuación precoz resulta determinante. Por este motivo resulta de interés la formación en soporte vital, lo que favorece la aplicación temprana y coordinada de la cadena de supervivencia mediante protocolos y procedimientos estandarizados que incluyen actuaciones y maniobras coordinadas de reanimación cardiopulmonar para revertir el estado de parada en un plazo de tiempo prefijado.

Esta cadena está compuesta por cuatro eslabones que resumen los pasos necesarios para realizar una RCP exitosa: reconocimiento precoz de la situación de urgencia y activación de los servicios de emergencia; inicio de las maniobras básicas; desfibrilación precoz y soporte vital avanzado, así como cuidados post-reanimación si el paciente se recupera.

Todos los profesionales adquieren competencias en soporte vital a lo largo de su periodo formativo, de acuerdo con las necesidades propias de cada especialidad. De este modo se favorece su incorporación al sistema sanitario público con una capacitación adecuada para responder con eficacia y seguridad ante situaciones críticas.