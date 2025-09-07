Cerca de 30 creadores dialogan con la trayectoria y el espíritu de Ballester en 'Querido Antonio'

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Querido Antonio', coordinada por Vicente Martínez Gadea, amigo y compañero de generación del artista, y Marcos Salvador Romera, surge gracias al impulso de su viuda, Lola Paz, y a la complicidad de una treintena de creadores que, con sus obras, dialogan con la trayectoria y el espíritu de Ballester.

Entre esos nombres hay que destacar a Pedro Cano, Alfonso Albacete, Ángel Haro, Severo Almansa, Marcos Salvador Romera, Chelete Monereo, Sofía Tornero/Petrus Borgia y muchos más, todos unidos por la huella que dejó Antonio en sus vidas. El Palacio Almudí acoge esta muestra que podrá visitarse hasta el 26 de octubre.

La muestra se articula en la planta baja del Palacio Almudí de Murcia, con la colección principal con obras de Ballester y piezas de sus compañeros; y en la primera planta, en donde se ubica la serie Femmes.

Uno de los rasgos de esta muestra es la utilización de materiales originales del taller de Ballester -pinceles, papeles, tintas, bocetos- cedidos por Lola Paz para que los amigos artistas prolongaran su legado de forma simbólica. Así, se han creado obras que no solo dialogan con su espíritu, sino que también respiran la energía de sus propias herramientas.

Asimismo, la exposición cuenta con un catálogo editado que incluye testimonios y textos de los participantes, así como con un cartel oficial ilustrado con una fotografía de Juan Ballester, primo del artista.

Antonio Ballester, nacido en París en 1952, hijo del pintor murciano Mariano Ballester y de la filóloga Monique Les Ventes, destacó desde niño por su sensibilidad artística. Su vida estuvo marcada por pérdidas familiares y personales, pero también por una vitalidad creativa inagotable.

Pintor, escultor, diseñador y fotógrafo, se definía a sí mismo como "fabricante de imágenes", ajeno a etiquetas y escuelas, fiel a una independencia artística que lo convirtió en referente de varias generaciones. Falleció en marzo de 2024, a los 72 años, dejando una obra diversa y un recuerdo luminoso entre quienes lo conocieron.