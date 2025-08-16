Cerca de 3.000 personas se han inscrito a las pruebas para obtener una titulación náutica de recreo en lo que va de año

MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.913 personas han participado ya en las convocatorias de exámenes teóricos para la obtención de titulaciones náuticas de recreo en la Región de Murcia durante este año. En total 1.977 aspirantes han superado las pruebas, lo que representa un 68 por ciento de aprobados.

En 2024, un total de 5.018 personas se inscribieron a los exámenes, con un total de 3.588 aprobados, lo que supuso una tasa de éxito del 71,5 por ciento. A este respecto, el director general de Litoral y Puertos, Pablo Marín, explicó que "la previsión para este año es mantener cifras similares, ya que aún quedan por celebrarse dos convocatorias más".

"Los buenos resultados reflejan el interés creciente por la náutica de recreo en la Región y el esfuerzo que se está realizando desde el Gobierno regional para facilitar el acceso a la formación y garantizar una preparación de calidad", señaló Marín.

ÚLTIMAS CONVOCATORIAS DE 2025

La próxima convocatoria extraordinaria tendrá lugar en septiembre en Cartagena, dirigida al alumnado de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena que ha participado en cursos específicos de navegación. Esta prueba se realizará en colaboración con ambas instituciones y el Centro de Buceo de la Armada.

Por su parte, la tercera convocatoria ordinaria del calendario oficial se celebrará los días 22 de noviembre (Capitán de yate y Patrón de yate) y 23 de noviembre (Patrón de embarcaciones de recreo y Patrón para navegación básica) en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. El plazo de matrícula estará abierto del 14 al 29 de octubre, ambos inclusive.

Los aspirantes pueden presentar su solicitud de forma telemática en la Sede Electrónica de la Comunidad a través del procedimiento con el código 525. Se puede acceder también a la inscripción a través del enlace de la página web de Actividades náuticas.