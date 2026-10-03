Cerón: "Lucas nunca podrá borrar de su expediente que estaba de copas en Albacete mientras se decretaba una alerta roja"

El PP denuncia que los 67 policías nacionales anunciados por Lucas son solo "un parche" - PPRM

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Alfonso Fernando Cerón, ha respondido a las críticas del PSRM y ha señalado que "se cree el PSOE que todos son como Lucas, que se fue a las fiestas de Albacete en una alerta roja".

Cerón ha defendido que el presidente Fernando López Miras "estuvo donde debía estar", coordinando con su equipo de consejeros la respuesta ante la evolución del temporal y las medidas necesarias para proteger a la población.

El parlamentario 'popular' ha recordado que, a medida que se elevó el nivel de alerta, el Gobierno regional actuó con rapidez, activando las medidas preventivas y de protección correspondientes, entre ellas el envío de mensajes ES-Alert a la población afectada y el cierre de centros educativos y sociosanitarios. La Región llegó a activar el Nivel 1 del Plan INUNMUR ante el aviso rojo por lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Cerón ha subrayado que mientras se tomaban estas decisiones se estaba realizando el seguimiento de la situación meteorológica, de las carreteras y de la evolución de las incidencias, en coordinación con los responsables de las distintas áreas del Ejecutivo autonómico. "Aquí hubo un Gobierno regional trabajando y tomando decisiones para proteger a los ciudadanos", ha afirmado.

En este sentido, el diputado 'popular' ha señalado directamente a Francisco Lucas, delegado del Gobierno, y ha afirmado que "no podrá borrar nunca de su expediente político que estaba de copas en Albacete mientras se decretaba una alerta roja en la Región". Cerón ha añadido que "quien tiene responsabilidades en materia de seguridad no puede pretender dar lecciones ahora sobre cómo actuar ante una emergencia".

Por último, Cerón ha acusado al PSOE de haberse instalado "en la política del bulo y la mentira" y ha asegurado que "los ciudadanos saben perfectamente quién estuvo trabajando para protegerlos y quién estaba en otro sitio". "Ya estamos viendo hacia dónde lleva Lucas a los socialistas murcianos: a un descalabro electoral tras otro", ha concluido.