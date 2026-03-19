El Certamen Nacional Isidoro Máiquez celebra su 25 aniversario con seis representaciones teatrales en Cartagena

Presentación del XXV Certamen Nacional de Teatro Aficionado Isidoro Máiquez - AYUNTAMIENTO DE CSARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El Certamen Nacional de Teatro Aficionado Isidoro Máiquez, organizado por la Asociación Cultural Algameca y el Ayuntamiento de Cartagena, ha presentado la programación de su XXV edición, que se celebrará del 13 al 18 de abril en el centro cultural Ramón Alonso Luzzy, según ha informado el Consistorio.

El concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, junto a la presidenta de la asociación, Nati Fuentes, ha destacado el éxito de convocatoria de este "cuarto de siglo" tras recibir un récord de 138 obras de todo el país, de las que se han seleccionado cinco a concurso y una de exhibición.

Las representaciones comenzarán el lunes 13 de abril con la obra fuera de concurso 'Aquí huele a chamusquina', de la Asociación Cultural Algameca, que narra las peripecias de tres hermanas de avanzada edad tras recibir un misterioso paquete.

El certamen oficial contará con las compañías finalistas Atrezzo Teatro, con la comedia de enredos 'Caos en escena'; Aquí te pillo aquí teatro, con el thriller sobre fraude fiscal '7 años'; la A.C. Amigos del Teatro de Castellón, con el drama 'Lo que deja ver el ficus cuando se poda'; Squizo Teatro, con la historia de superación 'La chica de la luciérnaga'; y la compañía A la tardada, que cerrará el ciclo con la obra 'La valentía'.

El certamen otorgará galardones en categorías de mejor dirección, puesta en escena --dotado con 1.000 euros en metálico--, así como a los mejores actores y actrices principales y de reparto.

Además, se entregará el premio especial del público 'Isidoro Máiquez', consistente en una estatua representativa del ilustre actor cartagenero, que será decidido por aquellos espectadores que adquieran el bono completo para todo el ciclo.

La gala de clausura y entrega de distinciones tendrá lugar el sábado 18 de abril, a las 21.30 horas, en el mismo espacio cultural.

Las entradas ya están disponibles a través de la web municipal y en la taquilla del centro cultural por un precio de 5 euros por función, existiendo también un bono para las seis presentaciones por 20 euros.