Los CFO de grandes empresas y pymes reivindican desde Murcia su papel estratégico en el futuro de las compañías

Primera Jornada de Directores Financieros (CFO) - FIDEDIGNO

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Economistas de la Región ha organizado la primera Jornada de Directores Financieros (CFO), un encuentro pionero que ha reunido en Murcia a algunos de los máximos responsables financieros de grandes compañías y pequeñas y medianas empresas (pymes).

La jornada, desarrollada en CaixaBank bajo el lema 'El liderazgo que anticipa el cambio', ha puesto sobre la mesa el papel estratégico que desempeñan los directores financieros en un entorno marcado por la incertidumbre, la transformación digital y la necesidad de adaptación permanente.

Durante la inauguración, el decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, Ramón Madrid, ha subrayado la importancia de visibilizar y reforzar el papel del CFO dentro de las organizaciones, según ha informado Fidedigno.

"Hacía falta un foro profesional de este tipo, no solo ya en la Región de Murcia, sino en todo el arco mediterráneo, porque los directores financieros están jugando un papel trascendental; máxime en el entorno y en los momentos que vivimos de incertidumbre y de aversión al cambio", ha destacado.

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido la ponencia inaugural de Ludovic Pech, director general financiero de MasOrange, quien ha explicado que el director financiero debe encontrar el equilibrio entre garantizar la estabilidad de la empresa y acompañar su crecimiento y expansión.

"El CFO tiene que navegar entre ser el guardián de la resiliencia y permanencia de la empresa y, al mismo tiempo, proyectar el futuro de la compañía y acompañar su crecimiento", ha señalado Pech, que también ha destacado que la confianza constituye uno de los pilares fundamentales del liderazgo financiero actual.

Durante la clausura del encuentro, el consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, ha puesto en valor la relevancia de los directores financieros dentro de las empresas y ha animado a que la Región siga acogiendo jornadas de este nivel para fortalecer el tejido empresarial y económico regional.

Ramón Madrid ha incidido además en la relevancia estratégica de estos perfiles dentro de las empresas, especialmente en ámbitos como la financiación, la digitalización y la transformación empresarial.

"Los directores financieros son quienes negocian con entidades financieras, accionistas, inversores, auditores y con todo el elenco de actores que intervienen actualmente en la empresa. Hay que ponerlos en valor y ayudarles para que puedan desarrollar su labor de forma adecuada", ha señalado el decano, quien también ha trasladado un mensaje directo a los directores generales sobre la necesidad de apoyarse en esta figura como "segunda al mando" dentro de las compañías.

Para Ludovic Pech, "la confianza es fundamental: la que tiene que existir entre el CEO y el CFO, y también la que el director financiero debe transmitir al exterior, a bancos, financiadores, accionistas e inversores. Ya no es un puesto únicamente interno".

Durante su intervención, el director financiero de MasOrange también ha puesto en valor la evolución del ecosistema financiero y las oportunidades existentes para las empresas de la Región de Murcia.

"Las empresas están hoy a la altura de las grandes corporaciones en cuanto a liquidez, productos financieros y posibilidades. Ahora queda un esfuerzo adicional para acercar aún más estas herramientas al mundo de las pymes, algo especialmente importante para una región como Murcia", ha señalado.

La jornada ha contado además con cuatro mesas redondas centradas en cuestiones clave para el presente y futuro de las organizaciones. Entre ellas, se han abordado estrategias de financiación empresarial, gestión de riesgos, auditoría y fiabilidad de la información financiera, así como digitalización y automatización de la función financiera.