Christie Dale Hurren y Mónica Prieto se imponen en la Lemon Trail de Santomera

El entorno del embalse de Santomera y el paraje de Coto Cuadros acogieron este domingo la décima edición de la carrera Lemon Trail - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El entorno del embalse de Santomera y el paraje de Coto Cuadros acogieron este domingo la décima edición de la carrera Lemon Trail, una cita ya consolidada en el calendario deportivo de la Región de Murcia y que volvió a reunir a medio centenar de corredores amantes del trail running y la naturaleza.

La prueba, organizada por la Asociación Deportiva Santomera Running y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santomera y la Consejería de Medio Ambiente, ofreció dos recorridos adaptados a distintos niveles: una distancia larga de 21 kilómetros, con 700 metros de desnivel positivo, y una distancia corta de 12 kilómetros, con 300 metros de desnivel positivo, ambas con salida y meta en el embalse de Santomera, junto al albergue juvenil.

En la distancia de 21 kilómetros, el triunfo absoluto masculino fue para Christie Dale Hurren (H.Project), con un tiempo de 1:37:08. La segunda posición fue para Juan Miguel Conesa Baño (CD Manzanico), que paró el crono en 1:41:28, mientras que el tercer puesto lo ocupó Abel Díaz Soria (H.Project), con 1:43:22.

En categoría femenina, la victoria fue para Mónica Prieto Olmo (H.Project), con un tiempo de 1:56:19, seguida de Paloma Ferrer Muñoz (H.Project), que finalizó en 2:10:23, y de Ester Sánchez Pérez (C.A. Cuatro Santos), con un registro de 2:12:25.

Por su parte, en la modalidad de 12 kilómetros, el ganador masculino fue Jaime Rodríguez Elvira, con un tiempo de 49:39, seguido de Carlos Mendoza Guil (A. Lorca Santiago), con 50:40, y de Antonio Gabriel Sánchez Cutillas (A.D. Santomera Running), tercero con 50:43.

En la clasificación femenina, la primera posición fue para María Ouharrouch López (C.A. Oriol), con un tiempo de 1:02:51, por delante de Ana Isabel Fernández Díaz (Rajaos Runners), que cruzó la meta en 1:05:37, y de Araceli Cánovas Mirete (Comemillas), con 1:07:15.

Ambas pruebas fueron puntuables para las ligas Trail Tour de la FAMU en sus respectivas distancias, lo que contribuyó a un elevado nivel competitivo y a la presencia de corredores procedentes de distintos puntos de la Región.

Víctor Martínez, alcalde de Santomera, destacó "la excelente respuesta de los participantes y el trabajo coordinado de la organización y los voluntarios, que han permitido disfrutar de una jornada deportiva segura, respetuosa con el entorno y que refuerza la proyección de Santomera como referente en la organización de eventos deportivos en la Región de Murcia".

"La Lemon Trail vuelve así a confirmar su crecimiento y su apuesta por la combinación de deporte, naturaleza y promoción del patrimonio ambiental del municipio, en una edición muy especial marcada por su décimo aniversario", concluyó.