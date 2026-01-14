La CHS impulsa la recuperación integral del río Mula con dos actuaciones de restauración del bosque de ribera

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, y el presidente de la CHS, Mario Urrea, visitan las actuaciones que el organismo de cuenca lleva a cabo para la recuperación integral del río Mula - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) lleva a cabo la recuperación integral del río Mula con dos actuaciones de restauración del bosque de ribera que incluyen la eliminación de espacies invasoras desde el embalse de La Cierva hasta la confluencia con el río Segura.

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha visitado este miércoles la zona junto al presidente de la CHS, Mario Urrea; la comisaria de Aguas, Ana María Arenas; y los alcaldes de Mula y Albudeite, Juan José García y Jesús García, respectivamente.

Las actuaciones se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cuentan con una inversión de 2.834.100 euros, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

El proyecto correspondiente al tramo desde el embalse de Los Rodeos hasta la confluencia con el Segura dispone de un presupuesto de 1.440.720 euros y tiene como objetivos principales mejorar la capacidad de desagüe del cauce y recuperar el bosque de ribera, compatibilizando la restauración ambiental con el mantenimiento hidráulico.

Por su parte, el proyecto que actúa en el tramo desde el embalse de La Cierva hasta el de Los Rodeos, así como en la rambla de Perea, cuenta con un presupuesto de 1.393.380 euros y completa la actuación integral sobre el río Mula, permitiendo una intervención continua y coherente a lo largo de su trazado.

Las actuaciones responden a la degradación progresiva del ecosistema fluvial del río Mula, provocada principalmente por la expansión de la especie exótica invasora de la caña común ('Arundo donax'), que ha desplazado a la vegetación autóctona, reducido la biodiversidad y dificultado el drenaje natural del cauce.

Ante esta situación, la CHS impulsa una intervención global orientada a recuperar la funcionalidad ecológica e hidráulica del río, mejorar su resiliencia frente a episodios extremos y restaurar los valores ambientales y paisajísticos del entorno fluvial.

TRABAJOS PREVISTOS

Las actuaciones contemplan la eliminación permanente de la caña invasora mediante desbroce mecánico y retirada completa de los rizomas, la restauración del bosque de ribera con plantaciones de especies autóctonas propias del ecosistema fluvial y la definición y mejora del cauce de aguas bajas para favorecer el drenaje efectivo y evitar zonas de aguas estancadas.

También incluyen la aplicación de técnicas de bioingeniería y obra civil destinadas a la estabilización de márgenes y a la reducción de procesos erosivos, el seguimiento técnico de las plantaciones junto con los cuidados culturales y el control de rebrotes para garantizar la eficacia de la restauración, así como el desarrollo de acciones de divulgación y sensibilización ambiental.

La ejecución conjunta de estas actuaciones permitirá mejorar la capacidad hidráulica del río Mula, reducir el riesgo de obstrucciones del cauce y recuperar espacios verdes en el entorno de las poblaciones ribereñas, reforzando su función como corredor ecológico dentro de la demarcación del Segura.

Las actuaciones contribuirán a mejorar el estado ecológico de la masa de agua, incrementar la resiliencia del sistema fluvial y preservar a largo plazo los valores ambientales e hidráulicos alcanzados, en coherencia con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en el marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.