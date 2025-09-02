La CHS inicia la campaña de mantenimiento ordinario en ramblas y cauces de la demarcación del Segura

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha iniciado una campaña de mantenimiento en cauces y ramblas dentro del Dominio Público Hidráulico (DPH) de la demarcación, según informaron fuentes del organismo de cuenca en un comunicado.

Los trabajos consisten en desbroces de vegetación exótica invasora, principalmente 'arundo donax', en diversos puntos de la cuenca, con el fin de facilitar el paso del agua en caso de lluvias pronunciadas o avenidas de cara al otoño.

Las intervenciones se llevan a cabo respetando la vegetación arbustiva autóctona de porte bajo, ya que forma parte del ecosistema natural de este tipo de cauces.

Esta campaña presenta como novedad la intervención en tramos urbanos gracias a diversos convenios que ha suscrito la CHS con diversos ayuntamientos. Estos acuerdos conllevan actuaciones dentro de los términos municipales, tanto en tramos urbanos como en periurbanos, para, de forma conjunta y coordinada, contribuir a la conservación, mantenimiento y recuperación del dominio público hidráulico y el estado de las masas de agua y paliar los efectos de las inundaciones y sequías.

Gracias a estos convenios, la CHS ha actuado en zonas urbanas de Blanca, como el río Segura y la rambla de San Roque; de Lorquí, en la rambla Saladar Gordo, por el polígono industrial El Saladar II; en Beniel, en el cauce del río, y en Nerpio, en Albacete, en zonas del río Taibilla y del barranco del camino de la Fuente.

Además, en breve comenzarán los trabajos en el municipio de Mula, en concreto en los parajes de las fuentes del río Mula, Pasico de Ucenda y Molino de Enmedio.

Otras actuaciones están pendientes de llevarse a cabo a falta de autorizaciones ambientales u otros trámites administrativos, pero la CHS prevé ejecutarlas esta campaña. Por ejemplo, en la provincia de Murcia se actuará en Albudeite, en el río Mula y confluencia de la rambla; y en Moratalla en el arroyo de los Frailes, mientras que en la Vega Baja de Alicante están previstas actuaciones en Formentera del Segura y Benijofar, en el cauce del río Segura y, en Pinoso, en la rambla de la Yedra.

También en la provincia de Albacete, el organismo de cuenca tiene proyectado realizar mantenimientos en los municipios de Molinicos, en el arroyo Fuente Higuera y arroyo Morote, y en Paterna del Madera, en el cauce del río Madera.

MANTENIMIENTO ORDINARIO

Además, la CHS lleva a cabo las tareas de mantenimiento que habitualmente y en virtud de sus competencias realiza todos los años. Este tipo de intervenciones comenzaron el pasado agosto, por lo que algunas ya han terminado.

Entre los trabajos concluidos se incluyen zonas del río Segura aguas arriba de Blanca (Murcia), el meandro de Guardamar y el Mancomunado de Orihuela (Alicante), el río Mula en la zona del azud del Gallardo (Murcia), la desembocadura de la rambla de El Albujón (Murcia) y el canal del Bayco (Albacete).

Las siguientes actuaciones previstas por el organismo de cuenca se centrarán en la confluencia de El Reguerón con el río Segura y la desembocadura de la rambla del Puerto (Murcia), aguas abajo del tramo urbano de Almoradí y el tramo Orihuela-Benejúzar en el río Segura (Alicante).

En la provincia de Albacete se iniciarán los trabajos en el arroyo Morote en su desembocadura (Yeste), en el río Taibilla en el paraje de Tovarico (Nerpio) y en el arroyo de Haches en la desembocadura con el río Bogarra (Bogarra).

Algunas actuaciones de mantenimiento ordinario pretenden aumentar la eficacia y eficiencia de los trabajos que se acometen en virtud de los convenios.