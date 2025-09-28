El ciclo de los 'Lunes Literarios' acoge este lunes el primer Concurso de Escritura Rápida de la temporada

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios' acogerá este lunes, a partir de las 21.00 horas, el primer Concurso de Escritura Rápida de la temporada. El popular certamen se celebrará 'in situ' en el Café El Sur de Murcia.

Los participantes, que sólo deben traer un boli con el que escribir, tendrán que escribir un relato breve de 50 palabras exactas en media hora de tiempo. Los tres mejores textos, a juicio del jurado, se llevarán un premio cortesía del ciclo y del Café El Sur.