El ciclo 'A Pie de Calle' llega a Murcia con espectáculos nacionales e internacionales de circo, danza y música al aire

La nueva edición del ciclo 'A pie de calle' que comienza este viernes 13 de febrero convertirá distintas plazas y calles del municipio de Murcia en escenarios abiertos donde habrá circo, teatro, música y danza hasta el mes de mayo con una decena de citas, todas ellas gratuitas.

Durante estos meses 'A Pie de Calle' también se acercará a otros ciclos de artes escénicas activos en el municipio como son la Cumbre Flamenca, el Festival de Jazz de Murcia y Abril en Danza. Esta participación ha dado lugar a una mayor diversidad en las propuestas que apela a distintos tipos de espectadores y abre los horizontes del escenario vivo que es la calle, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Además, el ciclo se abre a propuestas internacionales como la de la británica 'Wild', la pieza que cerrará el programa, ganadora del TAC 2025 a Mejor Espectáculo de Circo.

'Tres tristes trolls', de La Nördika, será el espectáculo con el que arranque esta nueva edición este viernes a las 18.00 horas en el Jardín de la Fama de Murcia. Este montaje de circo fantástico y delirante sigue a los últimos trolls del planeta, unos seres empeñados en hacer todo lo posible para conseguir que el ser humano deje de ser aburrido y vuelva a creer en la magia.

El fin de semana siguiente recorrerá las calles de Beniaján la ternura de 'Birakolore'. Se trata de un espectáculo itinerante que saldrá de la puerta del Auditorio de Beniaján el 21 de febrero a las 12.30 y a las 18.00 horas. En él, Zurrukuma y La Semilla Voladora invitarán a todos los públicos a ver la naturaleza y el espacio que nos rodea con otros ojos; concretamente, los de una pareja de títeres ancianos.

La semana siguiente, la Cumbre Flamenca de Murcia tiene su hueco en 'A Pie de Calle' con 'Empaque', un show que combina circo y flamenco, elegancia y humor, poesía, ritmos, malabares y cante. Chicharrón Circo Flamenco firma esta propuesta que podrá verse el viernes 27 de febrero a las 19.00 horas en la Plaza de la Torrecilla de Murcia.

PROGRAMACIÓN DE MARZO A MAYO

Ya en marzo, la Plaza del Romea de Murcia acogerá, el sábado 7 a las 12.30 horas un espectáculo de altos vuelos: 'Collage', de Botproject. Los tres intérpretes que desafían a la gravedad en este espectáculo de cama elástica deleitarán al público con acrobacias, equilibrios, saltos, ingenio y humor.

El viernes 13 de marzo Circuspunto Teatro llevará 'Somos' a la Plaza de la Fuente de El Palmar a las 18.00 horas. La obra de circo-teatro propone un universo en el que el movimiento, la acrobacia y la danza son el lenguaje que hará al ser humano reflexionar sobre las luces y sombras de su identidad.

La última cita del mes de marzo en A Pie de Calle será con el Murcia Jazz Festival: la 'Matinal de swing' de Whatever Jazz Band transformará la Pérgola de San Basilio de Murcia en un club de baile de swing y lindy hop el domingo 22 a las 12.00 horas. El septeto, especializado en jazz tradicional de Chicago y Nueva Orleans, pondrá al público a bailar a base de ritmos sólidos, imparables y de leyenda.

Tras las fiestas, el ciclo volverá con 'Domte', de la Compañía Nacho Flores, el viernes 17 de abril en el Jardín de la Constitución de Cabezo de Torres a las 19.00 horas. Esta pieza de circo contemporáneo reflexiona sobre la importancia de la cooperación presentando a un protagonista que, con la complicidad del público, cabalgará haciendo equilibrios sobre un minotauro.

El ciclo Abril en Danza contará con un triple espectáculo el sábado 25 de abril a las 12.30 horas en la Pérgola de San Basilio de Murcia. Allí se podrán ver las piezas 'No', de La Venidera; 'Quema', de la Compañía Jacob Gómez; 'A raíz de', de la Compañía Daniel Rodríguez.

Una gran instalación de feria tomará la Plaza de Santo Domingo de Murcia el sábado 2 de mayo a las 12.00 horas con 'Camelvá', de la Compañía Campi Qui Pugui. En ella, los más pequeños tratarán de encestar bolas para controlar a unos jinetes a lomos de camellos. Pero, en esta carrera absurda y descontrolada, los animales harán lo que les dé la gana.

La edición de A Pie de Calle terminará con la espectacularidad de 'Wild', de la compañía británica Motionhouse, en el Cuartel de Artillería el viernes 8 de mayo a las 19.00 horas. Los artistas de este montaje, ganador a Mejor Espectáculo de Circo en el TAC de Valladolid 2025, bailan sobre postes de hasta cinco metros de altura. A través de su movimiento, exploran las relaciones humanas con el entorno, con la naturaleza de la que se han desconectado.