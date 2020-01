Cientos de personas se manifiestan frente a la sede del Gobierno regional para clamar que "el veto parental es ilegal"

Publicado 28/01/2020 20:17:34 CET

MURCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado este martes a las puertas del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno murciano, para mostrar su repulsa al denominado 'pin parental' en un acto convocado por la plataforma Pacto por la Regeneración y la Plataforma por la Educación Pública de la Región de Murcia a las 19.00 horas.

Al grito de 'El veto parental, es ilegal' o 'así, ni un paso atrás, esta censura la vamos a parar', cientos de personas han respondido a este llamamiento y se han concentrado tras un cartel en el que se podía leer 'Stop veto parental'.

En el acto ha estado presente el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, quien destacado que el Gobierno regional "lo tiene muy fácil" porque los socialistas se han puesto a su disposición "para sacar adelante los Presupuestos, siempre y cuando, entre otras cosas, se rechace el veto parental que ha impuesto la extrema derecha".

"Si no quiere arrastrarse y encadenarse a una imposición de la extrema derecha, el PSOE le ha hecho un ofrecimiento hace dos semanas y hoy de nuevo de forma expresa para sacar adelante unos Presupuestos de la Comunidad que no sean cobardes e injustos, que claudiquen ante el veto parental", ha destacado Conesa.

En este sentido, ha pedido al PP y, sobre todo, a Cs, "que no claudiquen, que no hinquen la rodilla y no hagan, de nuevo, tener que avergonzarse a esta Región de una medida que, además, puede ser ilegal y tener consecuencias jurídicas".

"Desde luego", ha considerado que si hay consecuencias jurídicas y no escuchan el ofrecimiento que le está haciendo el PSOE, "eso será el final de este Gobierno, indudablemente". Y es que ha destacado que "hay otros órganos que dicen que esta es una medida ilegal".

"Pero no tenemos que llegar a ese punto" ha insistido Conesa, quien cree que, por responsabilidad, el PSOE y él mismo como líder y ganador de las últimas elecciones autonómicas le han hecho un ofrecimiento al Gobierno regional "para que esta vergüenza no ocurra".

Ha recordado que este martes se han presentado en la Asamblea Regional esos presupuestos que ha aprobado el Gobierno, pero ha puntualizado que "cabe una tramitación y Cs todavía tiene una oportunidad para no claudicar y demostrar si de verdad quieren la regeneración para la Región".

"FUERA DE LA DEMOCRACIA"

Al acto también ha asistido el secretario de Acción Sindical de FECCOO Región de Murcia, Jorge Castillo, durante la concentración contra el veto parental convocada por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, de la que forma parte el sindicato.

"Dar a los padres la posibilidad de vetar contenidos del currículo socava el sentido mismo de la escuela pública como instrumento de formación científica y de educación en valores", ha remarcado Castillo.

"Instaurar un veto parental para satisfacer a sectores homófobos e intolerantes que ven con malos ojos la educación para el respeto a la diversidad afectivo-sexual sitúa al Gobierno regional fuera de la democracia", ha proseguido Castillo, quien ha precisado que el "veto parental supone un absurdo pedagógico".

Para continuar con la campaña contra el veto parental, la Federación de Enseñanza ha presentado una serie de materiales informativos para el profesorado, los equipos, los directivos y las familias, que se puede descargar en la página web de CCOO Enseñanza.

El sindicato insiste en que el Gobierno regional ha "cedido ante las presiones de la extrema derecha en su pretensión de legalizar las instrucciones irregulares del veto parental, que promueven el discurso del odio, con el objetivo de sacar adelante los presupuestos, que se llegaron a aprobar este lunes en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno".

CCOO Enseñanza reitera que ha interpuesto una demanda contencioso administrativa contra la Consejería de Educación para que "retire lo antes posible las órdenes de agosto pasado en las que se exige el permiso de los progenitores a las actividades complementarias en los centros educativos".