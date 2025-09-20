El CIMM alcanza plena ocupación y crea 22 nuevas empresas en el primer semestre del año

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo que dirige Mercedes Bernabé, ha presentado el balance del primer semestre de 2025 del Centro de Iniciativas Municipales de Murcia (CIMM), que se consolida como un referente en el apoyo al emprendimiento y la creación de empleo en el municipio.

Durante los seis primeros meses del año, el CIMM ha alcanzado una ocupación plena en sus despachos empresariales, con los 16 disponibles en funcionamiento, y un 83 por ciento en los módulos de coworking. En total, son 30 los proyectos empresariales alojados, que suman 55 personas emprendedoras, además de 440 socios no alojados.

El centro ha sido también un polo de formación y capacitación, con la organización de 30 jornadas que han supuesto 97 horas formativas y que han contado con la asistencia de 626 personas, de las cuales dos tercios fueron mujeres. Asimismo, las visitas totales al centro ascendieron a casi 1.500 en el primer semestre.

En el ámbito de la atención personalizada, los Agentes de Empleo y Desarrollo Local han prestado asesoramiento a 736 personas, de las que un 55 por ciento fueron mujeres. Fruto de este acompañamiento, se han creado 22 empresas, en su mayoría autónomos, y se han conseguido 24 inserciones laborales. En total se atendieron 69 emprendedores y 59 empresas en proceso de consolidación, con más de 430 horas de dedicación específica y la puesta en marcha de 22 proyectos empresariales que generaron 24 puestos de trabajo.

En cuanto a programas de apoyo y dinamización, destaca el impulso del HUB Murcia Inicia de Economía Circular, con seis proyectos innovadores en marcha. También se ha puesto en marcha una nueva edición del programa Polinicia, con la participación de 101 personas, y se ha desarrollado la tercera edición del programa AceleraStartups, con 13 empresas participantes y cinco eventos de networking.

Por otro lado, el XXXIII Concurso de Proyectos Empresariales ha recibido 24 candidaturas, con una dotación de 70.000 euros en premios, y se han fortalecido las colaboraciones con entidades como AJE, CETENMA, AMUSAL o AEMA, así como con organismos regionales y nacionales.

La concejala Mercedes Bernabé ha subrayado que "los datos reflejan la consolidación del CIMM como un espacio vivo, que no solo facilita infraestructuras a los emprendedores, sino que les acompaña en todo el proceso de desarrollo de sus proyectos. Estamos viendo cómo Murcia es cada vez más un lugar donde las ideas se transforman en empresas".