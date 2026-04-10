Los cinco candidatos al Rectorado de la Universidad de Murcia se miden el próximo miércoles en un debate del CEUM

Carrtel del debate electoral para estudiantes - CEUM

MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM) celebrará debate electoral que enfrentará a los cinco candidatos al Rectorado de la institución docente el próximo miércoles, 15 de abril, a las 17.00 horas, en el Paraninfo del Campus de La Merced.

El encuentro, moderado por el presidente del CEUM, Antonio Fenoll, contará con la participación de los aspirantes Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Guillermo Díaz, Alfonsa García y Alicia Rubio.

El debate tendrá una duración aproximada de dos horas y se estructurará en cuatro bloques temáticos basados en el documento de propuestas estudiantiles '60 medidas para 6 años'. Cada bloque contará con un turno de exposición de dos minutos y de tres para debate libre.

Los temas a tratar serán calidad de la docencia y evaluación; economía y derechos; infraestructura y transporte y vida universitaria y conciliación.

Según el sorteo realizado el pasado 23 de marzo, los candidatos se ubicarán en atriles de izquierda a derecha en el siguiente orden: Alicia Rubio, Senena Corbalán, Alfonsa García, Guillermo Díaz y Samuel Baixauli.

Rubio abrirá el primer bloque temático, mientras que Baixauli será el encargado de iniciar el 'minuto de oro' final.

Para aquellos que no puedan asistir físicamente, el evento será retransmitido íntegramente en directo a través del canal oficial tvUM ('tv.um.es/directo?s=19690').