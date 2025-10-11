Cinco vías de la red regional continúan cerradas al tráfico, aunque se ha abierto la RM-19, la autovía del Mar Menor

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, en la última actualización del estado de las carreteras de la red regional, a las 10.00 horas, ha confirmado que cinco vías continúan cerradas al tráfico, aunque informan de la apertura de la RM-19, la autovía del Mar Menor.

En concreto, las vías cortadas son la RM-F35 en Torre Pacheco, la RM-F20 en Avileses (Murcia), la RM-F33 en El Mojón (San Pedro del Pinatar), la RM-F54 en Cartagena y la RM-F29 en San Javier. Recomiendan extremar la precaución en la RM-F12 en Roldán, en la RM-F14 en Torre Pacheco y la RM-F35 en San Javier. Continúan los trabajos para recuperar la circulación con normalidad.