Cita nostálgica en El Batel con 'Yo sobreviví a la EGB' y el concierto de OBK

El Auditorio El Batel propone esta semana una cita con la nostalgia con los dos espectáculos programados para este domingo, 26 de octubre. El primero es la propuesta del cómico Jordi Merca, 'Yo sobreviví a la EGB', en el que se revivirá la época de los 80, y la segunda llega de la mano de OBK, la banda que revolucionó el electro-pop en los años 90, han informado fuentes del auditorio en una nota de prensa.

Jordi Merca evoca, en su espectáculo de 'stand-up', las situaciones más rocambolescas que vivían los niños en el colegio en los años 80 y 90 con 'Yo sobreviví a la EGB'. El cómico rememora un periodo que se circunscribe entre el Naranjito y Cobi, y lo hace con constantes guiños a las series, la música, el estilo de vida y los personajes de esos año y música en directo, para divertirse recordando y adivinando diversas canciones de la época.

Y ese mismo domingo se podrán escuchar en directo los temas de OBK. Han pasado 34 años desde que el grupo se convirtió en la pareja de tecno-pop más famosa en España y pocos se resistían a no tararear, en la década de los años noventa, canciones como: 'Historias de Amor' o 'De que me sirve llorar'.

Una carrera avalada con 15 discos y más de 1.000 conciertos, entre España, Europa y Latinoamérica, que, ahora, Jordi Sánchez continúa en solitario girando con su música por todo el país y, por primera vez en doce años, presentando un nuevo single.

Las entradas de ambos espectáculos se pueden adquirir en las taquillas del auditorio El Batel, en horario de lunes a sábado (10.00 a 15.00 horas) y también a través de su web, auditorioelbatel.es.