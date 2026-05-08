La ciudad de Lorca acoge la presentación oficial de la 64 edición de la Feria del Mueble Yecla

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, la presidenta del Comité Ejecutivo y alcaldesa de Yecla, Mª Remedios Lajara, y el director de la FMY, Juan Miguel Zornoza - FMY

MURCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La 64 edición de la Feria del Mueble Yecla (FMY), que este año lleva por lema 'Encaja contigo', se ha presentado oficialmente en la Plaza de España de Lorca, enclave emblemático de la Ciudad del Sol en la que se encuentra el Ayuntamiento y la Colegiata de San Patricio.

No es casualidad, como ya ocurriera en anteriores ediciones con Cartagena, Caravaca de la Cruz o Murcia, que el Comité Ejecutivo de la FMY haya elegido para la presentación oficial del certamen la ciudad de Lorca, un referente en artesanía con su 'bordado erudito' que se remonta al siglo XVI, al igual que Yecla lo es con el mueble. Además de que, ambas ciudades, tienen un alto potencial industrial.

Al acto de presentación ha acudido la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, la presidenta del Comité Ejecutivo y alcaldesa de Yecla, Ma Remedios Lajara Domínguez, y el director de la FMY, Juan Miguel Zornoza Muñoz, entre otras autoridades.

En primer lugar, Zornoza ha destacado el "lugar privilegiado" en el que se ha realizado la presentación, la Plaza de España de Lorca, así como las similitudes entre la Ciudad del Sol y Yecla, dos ciudades de carácter emprendedor y alto potencial industrial.

El director del certamen ha señalado que, en esta edición de la FMY, expondrán cerca de 90 firmas y que el lema de este año pone de manifiesto "la capacidad de superación del industrial del mueble, que sabe reinventarse e innovar".

Por su parte, Remedios Lajara ha señalado que no es casual que haya sido en Lorca el lugar elegido para la presentación. "Ambas ciudades comparten la manera de entender el trabajo, un trabajo que nace de manos artesanas, en Lorca con el bordado y en Yecla con el mueble".

La presidenta del Comité Ejecutivo de la FMY ha subrayado que la feria "es un escaparate económico de referencia para el sector" en el que convive el diseño, la innovación y las oportunidades de negocio, todo ello "con la cercanía del clúster del mueble yeclano".

Asimismo, ha destacado el refuerzo de la internacionalización, con las misiones comerciales, y del contract, que estará muy presente con las jornadas y las ponencias profesionales, "generando un espacio de conocimiento que complementará a la actividad comercial".

Posteriormente, la consejera Marisa López Aragón ha destacado que "hoy no sólo presentamos una feria, presentamos la fuerza de un sector que exporta, que crece y que compite en los mercados internacionales con una clara vocación de liderazgo". Asimismo, ha subrayado que "el mueble regional es un sector con una sólida presencia en los principales mercados europeos".

"La Feria del Mueble de Yecla destaca como plataforma de impulso empresarial. Es una herramienta clave para el negocio, la innovación y la internacionalización, donde no solo se muestran productos, sino que se generan oportunidades reales de crecimiento", ha señalado la consejera.

En este sentido, ha indicado que, desde el Gobierno regional, llevan "más de dos décadas impulsando la internacionalización del sector, facilitando su acceso a mercados clave y reforzando su competitividad". Asimismo, ha destacado que, en esta edición, participarán también a través de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales con la exposición del artista Ismael Cerezo, más conocido como 'Flippy', que simboliza la unión entre creatividad, materia y tradición.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, que ha mostrado su satisfacción por acoger la presentación del certamen, ha felicitado al Comité Ejecutivo de la FMY por los 65 años de historia de la feria, porque "no es fácil, en los tiempos que corren, mantener una industria como la del mueble todo ese tiempo".

Tras su intervención, tanto el regidor como la consejera han recibido de la institución ferial un cuadro de Rafael Picó inspirados en el cartel de la 64 edición, obra del citado artista yeclano.

YECLA, CAPITAL DEL MUEBLE DEL 26 AL 29 DE MAYO

La ciudad de Yecla volverá a convertirse en la capital del mueble del 26 al 29 de mayo, erigiéndose en un polo de atracción nacional e internacional para el sector. De hecho, en la 64 edición habrá una fuerte presencia internacional gracias a la misiones comerciales que organiza el INFO en colaboración con Arema.

Para este año, desde el Instituto de Fomento (Info), que se encarga de la internacionalización de este encuentro desde hace más de 20 años, ha organizado unas misiones comerciales inversas en la que participarán compradores y prescriptores de Portugal, Francia, Reino Unido y Marruecos.

Este la 64 edición, como novedad, la FMY contará con su propia app oficial, que facilitará la interacción entre visitantes y expositores, y les permitirá acceder de forma rápida y sencilla a toda la información del evento, facilitando su visita y ayudándoles a aprovechar al máximo el certamen.

Por otro lado, durante la celebración del evento se reconocerá la experiencia y trayectoria de aquellas empresas del sector que exponen durante años en la feria y se entregará el Premio al Mejor Estand. Además, la feria acogerá la entrega del XX Premio Anual de AREMA, otorgado este año a Paco Javier Juan, fundador de la empresa Granfort.

Este año hay que destacar, dentro de los ejes que definen a la FMY, su apuesta por las tendencias, que se verán materializadas en una seria de conferencias con ponentes de primera nivel.

Es el caso de la tercera edición de la Jornada Internacional 'Contract' (26 de mayo), organizada por el Info y coordinada por David Cámara; las ponencias de Paolo Mauri sobre la 'Industrialización de los Procesos y del Diseño de Hoteles' (28 de mayo); Pau Guardiola sobre el 'El salto a la tercera dimensión: IA generativa para la industria del mueble' (27 de mayo); Emilio Duró sobre 'La actitud como forma de generar confianza. Aprender a diferenciar lo importante de lo secundario' (27 de mayo); David M. Calduch sobre 'La Venta 3.0: Seis pasos para convertir tu tienda en una empresa puntera' (28 de mayo), y la intervención de Manel Cantarino sobre 'KIBUC, modelo de éxito en un entorno como el actual' (28 de mayo), entre otras.