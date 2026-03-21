La ciudad de Murcia lleva su Semana Santa al mundo con más de 17 procesiones emitidas en directo

Imagen de la procesión de los 'Salzillo' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo que dirige Jesús Pacheco, colabora en la difusión de las retransmisiones en directo de la Semana Santa de Murcia 2026 que llevará a cabo la plataforma Sentir Cofrade, consolidando así una iniciativa que alcanza su tercera edición consecutiva y que contribuye a proyectar la tradición nazarena murciana a nivel nacional e internacional.

La programación arrancará este sábado 21 de marzo con la retransmisión de la Procesión del Ángel, desde las 10.30 horas y hasta su recogida en Santo Domingo, en una emisión de cerca de cuatro horas que permitirá seguir este desfile protagonizado por 16 centros educativos y más de 2.000 niños, considerado una de las citas más entrañables del calendario cofrade murciano.

Entre el 27 de marzo y el 5 de abril, Sentir Cofrade ofrecerá la retransmisión íntegra de las 17 procesiones de la Semana Santa de Murcia, acercando a los espectadores un total de 97 pasos pertenecientes a las 15 cofradías que llenan de fervor y tradición las calles de la ciudad.

Como principales novedades de esta edición, destaca la cobertura especial de la noche del Viernes Santo, cuando tras el paso de la procesión del Sepulcro por la calle Trapería, se retransmitirán la Vela del Yacente en la iglesia de San Juan de Dios y la Noche de la Pasión ante el Cristo de la Sangre en el barrio del Carmen, dos momentos de gran recogimiento y simbolismo que hasta ahora no habían sido ofrecidos en directo.

Asimismo, la programación incorporará la retransmisión de la procesión de la Virgen de la Fuensanta en la mañana del Bando de la Huerta, un homenaje a la Patrona de Murcia en el contexto de la próxima conmemoración del Centenario de su Coronación Pontificia, reforzando el vínculo entre la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.

El lunes de Pascua, la programación se completará con la emisión del concierto ofrecido en el Teatro Circo por la Banda de Infantería de Marina de Cartagena a beneficio de la Parroquia de La Alberca, en una iniciativa de carácter solidario que pone el broche cultural a estas retransmisiones.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha destacado que "desde el Ayuntamiento de Murcia seguimos apostando por iniciativas que permiten difundir nuestras fiestas de Interés Turístico Internacional, como en este caso la Semana Santa más allá de nuestras fronteras, aprovechando las nuevas tecnologías para acercar nuestras tradiciones a miles de personas". En este sentido, ha subrayado que "la colaboración con Sentir Cofrade refuerza la proyección turística y cultural de Murcia, mostrando la singularidad y riqueza de nuestras procesiones".

Todas las retransmisiones podrán seguirse a través del canal de YouTube de Sentir Cofrade, plataforma de difusión nazarena creada en 2009 y dirigida por Francisco Nortes, que se ha consolidado como un referente en la cobertura audiovisual de la Semana Santa murciana.

Con esta colaboración, el Ayuntamiento de Murcia "reafirma su compromiso con la promoción de las tradiciones locales y el impulso del turismo cultural, contribuyendo a que la Semana Santa de Murcia continúe ganando visibilidad y reconocimiento dentro y fuera de la Región", destacan desde el consistorio.