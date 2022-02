Ciudadanos reafirma que la nueva normativa sobre explotaciones porcinas en Lorca "no va a cerrar ninguna granja"

LORCA (MURCIA), 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha manifestado su apoyo al sector ganadero regional y ha asegurado que la nueva normativa del Ayuntamiento de Lorca "no va a cerrar ninguna granja", respetando en todo momento los derechos de los vecinos vivan donde vivan, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

Así lo ha asegurado antes de la celebración del pleno la coordinadora autonómica de Ciudadanos, María José Ros, que también ha criticado la manipulación perversa de algunos partidos a los ganaderos, ha mostrado su apoyo a la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y ha reiterado que "no se puede justificar la violencia como ha hecho la derecha más radical y tratar de confundir a la ciudadanía acusando al Consistorio de violencia institucional. Todos hemos visto las tremendas imágenes de los policías siendo arroyados. Es intolerable".

Así, ha defendido que la normativa que se va a aprobar en Lorca se ha consensuado con el sector y regulará algo tan complicado como el desarrollo futuro de instalaciones en el municipio de Lorca de una forma racional, "compatibilizando el bienestar de los vecinos con un desarrollo urbanístico sostenible y el progreso y desarrollo económico del sector ganadero".

Con esta moción, ha indicado, también se apoya el desarrollo del sector ganadero, se incluyen los informes que la normativa requiere y "se garantiza un entorno saludable para todos los lorquinos vivan donde vivan".

Esta nueva normativa permitirá también a cualquier vecino presentar alegaciones, que serán estudiadas con detalle y permitirán mantener el diálogo que Ciudadanos ha establecido entre todas las partes.

"Nadie debe instrumentalizar a un sector primordial para Lorca, como es el sector ganadero, que es esencial en la economía del municipio y que no está representado por aquellos que actuaron con violencia", ha señalado la coordinadora liberal.

"Desde Cs hemos llevado a cabo en Lorca la vuelta a la coherencia y el abandono del populismo y la desinformación, convocando una mesa de trabajo con el sector ganadero, en el que hubo representantes a nivel regional y nacional del sector, y en la que se explicaron todos los pormenores de la nueva norma local".

El diputado de Ciudadanos en el Congreso, Juan Ignacio López Bas, ha indicado que "Lorca recupera la normalidad institucional en su ayuntamiento después de los tristes y lamentables sucesos con todos pudimos ver".

Desde Ciudadanos han mostrado "su total apoyo al Ayuntamiento y a los vecinos". El diputado 'naranja' ha comentado que "es triste" que haya formaciones no solo que avalen esos sucesos, sino que los hayan comprendido.

Para López Bas, "no puede haber peros ni matices en el asalto a las instituciones democráticas porque se ataca a la ciudadanía en su conjunto", al tiempo que ha exigido "responsabilidad a los responsables políticos que deben rechazar unas actitudes que no pueden volver a repetirse".

Por su parte, Francisco Morales, vicealcalde de Ciudadanos de Lorca, ha añadido que "el fin no justifica la violencia. Las personas que actuaron con violencia no representa a los ganaderos. El ayuntamiento se ha puesto a disposición de la fiscalía para que los sucesos violentos no se vuelvan a repetir.

Morales ha esgrimido que la moción tiene como fin "aplicar el principio de igualdad" en todo el término municipal de Lorca, el más extenso de España, y está consensuada con el sector ganadero.

En este sentido, el vicealcalde ha dicho que "cualquier ciudadano lorquino, viva donde viva, tiene los mismos derechos" y, es por esto, que "Ciudadanos siempre apostará por alejar los radicalismos de las instituciones y mantener el principio de legalidad".

Al respecto de la moción, Morales ha comentado que "no ha sido modificada, y existirá una fase en la que se podrán presentar alegaciones por cualquier vecino, y debe ser aprobada por todos los partidos políticos".

Morales ha apuntado que "apostamos por apoyar a un sector ganadero que alimenta a muchas familias y hacer eso compatible con el bienestar de los vecinos vivan donde vivan".

Finalmente, Morales ha señalado que "si el PP vota a favor de esta moción de Vox se estará aliando con el populismo más radical y será de una irresponsabilidad absoluta".

Por último, Ros ha aseverado que desde Ciudadanos han exigido al PP lealtad institucional con el Ayuntamiento de Lorca, "las reglas de la democracia siempre hay que respetarlas. Ciudadanos siempre estará con la legalidad y nunca con el populismo. Rechazamos contundentemente esa forma de hacer política basada en la crispación y el enfrentamiento".