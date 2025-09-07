Los ciudadanos ya pueden consultar los niveles de ruido del municipio en la app 'Tu Murcia'

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha incorporado una nueva funcionalidad en la aplicación municipal 'Tu Murcia', que permite a ciudadanos y visitantes consultar en detalle los niveles de ruido en tiempo real registrados por los 18 sonómetros distribuidos en distintos puntos del municipio.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha señalado que "uno de los objetivos de su departamento es el fomento de entornos urbanos más agradables, donde la información sobre el ruido ayuda a crear espacios públicos más tranquilos, y a promover una mejor calidad de vida para los ciudadanos".

A través del dispositivo móvil ya se puede consultar en Tu Murcia la nueva pantalla de detalle de sonómetros, que ofrece una visualización clara e intuitiva de los datos obtenidos en tiempo real, incluyendo: Nivel de ruido continuo (LAeq), Nivel máximo registrado (LAFmax) y Nivel mínimo registrado (LAFmin).

Además, la aplicación incorpora una leyenda de colores y categorías que facilita la comprensión de la información, clasificando los niveles de ruido en rangos que van desde muy silencioso hasta ensordecedor.

Con esta herramienta, el Ayuntamiento pone al alcance de la ciudadanía "datos objetivos y accesibles sobre el impacto acústico en el entorno urbano, reforzando así su compromiso con la transparencia y la sostenibilidad". El objetivo es seguir ampliando progresivamente el número de sonómetros en el municipio, para poder ofrecer una visión más completa del impacto acústico en todo el territorio.

Guillén ha destacado que "la incorporación de los sonómetros a Tu Murcia supone un paso más en la construcción de una ciudad conectada, donde la tecnología se pone al servicio de la calidad de vida de los murcianos y murcianas".

La aplicación 'Tu Murcia' se consolida como una plataforma de referencia en la gestión de servicios y datos urbanos, integrando funcionalidades que van desde la participación ciudadana hasta el acceso a información medioambiental en tiempo real.