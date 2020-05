Los clientes del pequeño comercio podrán comprar con 15 euros productos valorados en 25

Entre un 40 y un 50% de los comercios han reiniciado su actividad tras el parón obligado por la crisis sanitaria, pero con un horario limitado

MURCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Murcia ha puesto en marcha 'Cámon! Reactiva', una iniciativa para reanudar la actividad del pequeño comercio tras el parón sufrido por las actividades comerciales no esenciales obligado por la crisis del COVID-19. Para ello, emitirá una serie de bonos, con un precio de 15 euros cada uno, canjeables por compras por valor de 25 euros.

A partir del 15 de junio, los clientes de todas las tiendas adheridas a esta iniciativa se ahorrarán aproximadamente un 40% de la compra, según ha hecho saber en declaraciones a Europa Press el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad.

La Cámara de Comercio repartirá un máximo de un talonario con diez bonos por comercio, aunque queda abierta la posibilidad de disponer de nuevos talonarios "siempre que la generosidad de nuestras empresas nos permita dar continuidad a esta iniciativa". El comercio será el encargado de la distribución de estos bonos y cada consumidor podrá adquirir un máximo de cuatro talones.

Así, la Cámara de Comercio canjeará cada bono con diez euros al comercio cuando lo vuelva a recibir junto al tiquet de compra y al recibo atestiguando que ha sido comprado con tarjeta de crédito.

Se podrán adscribir a este iniciativa los 10.000 comercios de menos de 400 metros cuadrados pertenecientes a la circunscripción de la Cámara de Comercio de Murcia, que comprende 39 municipios, según López Abad, quien explica que en solo una hora ya se han sumado medio centenar de empresas. En total, prevé que se sumen a la iniciativa un mínimo de 2.000 o 2.500 comercios.

La parte subvencionada de cada bono (10 euros) será financiada mediante aportaciones realizadas, de manera mancomunada, por las empresas pertenecientes a la demarcación de la Cámara. La aportación solicitada es de 5.000 euros por empresa, a lo que se sumará una Fila 0 para aquellas empresas y/o particulares que quieran contribuir con otras cantidades.

De este modo, por cada euro recaudado, se consigue promover compras por valor de 2,5 euros en los comercios de proximidad de nuestra demarcación, actuando a su vez como incentivo de la actividad económica general de la zona

"Se trata de una iniciativa sin precedentes en la Región para ayudar a impulsar la vuelta a la normalidad en el comercio de proximidad que apenas ha podido vender durante casi dos meses", ha añadido López Abad. Para ello, ha apelado al compromiso de las empresas con el tejido comercial "que se enfrenta a una difícil situación, con el fin de animar a un consumo que genera riqueza en su entorno".

Para la puesta en marcha de esta iniciativa, la Cámara de Comercio cuenta con la experiencia acumulada año tras año con la acción de la 'Compra reloj' en la que participan más de 800 comercios. "Ya tenemos la estructura", según López Abad, quien explica que se ha creado una APP y la web 'https://camonreactiva.es/', donde está disponible toda la información sobre la campaña.

El objetivo es "incentivar el consumo y dar vida al comercio para que se reactive tras el parón de la actividad", según López Abad, quien remarca que se trata de una iniciativa propia privada de la Cámara de Comercio puesta en marcha junto a las empresas, a las que se ha consultado antes de la puesta en marcha.

"La respuesta es positiva y todas las empresas nos han dicho que sí", según López Abad, quien explica que esta iniciativa ya ha recaudado 100.000 euros que pone la Cámara de Comercio. La acción está liderada por Bankia, que es la primera que se posicionó y ratificó que iba a apoyar la iniciativa.

López Abad ha mostrado su agradecimiento a los técnicos de la Cámara de Comercio y a los miembros del Comité Ejecutivo de la institución cameral que "están trabajando, contactando con empresas e involucrándose económicamente en este proyecto". Asimismo, ha mostrado su agradecimiento a Bankia y a la agencia portavoz, que han facilitado recursos de forma altruista.

La Cámara de Comercio también ha abierto la puerta a la participación de los ayuntamientos, cuuyas aportaciones económicas repercutirán en el comercio de sus respectivos municipios.

Desde la Cámara se recuerda que las perspectivas, tanto a nivel económico como de puestos de trabajo, son pesimistas a corto y medio plazo lo que, a su vez, tiene una consecuencia directa en el descenso del consumo de las familias.

Frente a esta situación, 'Cámon! Reactiva' logra actuar en tres frentes, ya que busca reactivar las ventas de los comercios, el consumo de los clientes y el compromiso de las empresas que, a través de su participación en un proyecto conjunto, ven multiplicada la repercusión de sus iniciativas individuales.

Para López Abad "en definitiva, se trata de una llamada para trabajar todos juntos en el complejo camino que nos espera hacia la recuperación. Los empresarios somos el motor de la economía de mercado y creemos que, una vez más, podemos demostrar nuestro espíritu de superación, nuestro dinamismo y nuestro compromiso con la sociedad para paliar los efectos económicos y sociales de esta pandemia".

EFECTO DE LA PANDEMIA

López Abad ha manifestado que entre un 40 y un 50% de los comercios han reiniciado su actividad tras el parón obligado por la crisis sanitaria, pero con un horario limitado de unas tres horas de trabajo aproximadamente. No obstante, la Cámara de Comercio no tiene ninguna estimación de cuantos negocios no podrán volver a abrir sus puertas debido a las pérdidas ocasionadas por la crisis. "Todavía es muy prematuro", ha afirmado.

El presidente de la Cámara de Comercio sí ha lamentado que hay mucha incertidumbre, con mensajes contradictorios, por ejemplo, en aspectos como la campaña de rebajas. "Esto genera mucha inseguridad en el tejido comercial, ya de por sí muy perjudicado tras dos meses sin actividad", tal y como ha señalado López Abad.

Precisamente por este motivo, el pequeño comercio acoge con mucha esperanza iniciativas como 'Cámon! Reactiva', porque el consumidor puede encontrar "un incentivo y un acicate". Y es que esta iniciativa "es dinero que entra directo a los comercios", añade.

En lo que respecta a la campaña de rebajas, ha destacado que los comercios están "contentos" porque "no tenía sentido que se suspendieran con motivo de las medidas sanitarias". Y es que "los comercios están abiertos y tienen que cumplir esas condiciones de seguridad, haya rebajas o no".

Por otro lado, López Abad ha reclamado a las administraciones públicas que la financiación "llegue rápidamente" y, en materia de impuestos, ha considerado "insostenible" mantener cuotas a las empresas autónomos y pequeños comercios que no han facturado, porque "si no tienes ingresos va a ser muy difícil afrontar todo este tipo de pagos".

UNA IMAGEN QUE LLAMA A LA ACCIÓN

Desde Portavoz, la agencia que ha desarrollado la campaña de comunicación de forma altruista, se explica cómo la imagen escogida es una llamada directa a la acción, un grito de ánimo "al estilo del conocido ¡vamos! En su traducción según la fonética inglesa 'Cámon' se integra la conocida grafía de la C del logotipo de la Cámara de Comercio con el ON que expresa que estamos en marcha".

La llamada a la acción refuerza los frentes en los que se trabaja: #ReactivaTusVentas, #ReactivaTusCompras #ReactivaTuCompromiso. Finalmente, respecto al color elegido, un amarillo intenso, se busca captar la atención y transmitir la fuerza y energía que se necesita en tiempos de grandes desafíos.