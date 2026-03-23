Las cofradías de Murcia y los servicios municipales revisan las calles para garantizar el desarrollo de la Semana Santa

MURCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ultima los preparativos para la celebración de la Semana Santa con la tradicional inspección de los recorridos procesionales, que ha tenido lugar este lunes con la participación de distintos concejales y servicios municipales implicados.

En cuatro días, la ciudad iniciará sus desfiles pasionales con la salida de la Cofradía del Cristo del Amparo desde la Iglesia de San Nicolás, marcando así el comienzo de esta celebración, declarada de Interés Turístico Internacional.

Con motivo de este inminente arranque, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén; el edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona; el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco; el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés; y la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, han realizado el tradicional recorrido por las calles por las que transcurren las procesiones, según han informado desde el Consistorio.

Durante este recorrido, se ha llevado a cabo una inspección del itinerario principal por parte de todas las cofradías con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de las procesiones. En concreto, se ha verificado la ausencia de obstáculos como cables, pivotes, maceteros u otros elementos que pudieran dificultar el paso de los tronos y cortejos.

Entre las actuaciones realizadas se encuentran la retirada de cableado, la eliminación de elementos urbanos, la poda de arbolado, la revisión del pavimento y la colocación de arenilla en las calles más estrechas del casco histórico, facilitando así la maniobrabilidad de los pasos.